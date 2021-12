Maroc: Halilhodzic répond fermement aux critiques de Belhanda

"C’est le sélectionneur qui fait le choix des joueurs", a répondu Vahid Halilhodzic à Younès Belhanda, qui a déclaré dans un entretien ne plus vouloir jouer sous ses ordres en équipe nationale du Maroc.

Vahid Halilhodzic campe sur ses positions. Critiqué par Younès Belhanda, faisant savoir qu'il était hors de question pour lui de rejouer avec les Lions de l'Atlas pour le moment, en raison notamment d'un conflit lié à la gestion du staff, le sélectionneur franco-bosnien de l'équipe nationale du Maroc a publiquement réaffirmé son autorité. "C’est le sélectionneur qui fait le choix des joueurs qui vont jouer sous ses ordres, et c’est le sélectionneur aussi qui fait le choix de qui va travailler avec lui. Si un joueur veut décider de qui va travailler avec le sélectionneur, c’est un prétentieux", a-t-il répondu vendredi dans le média local Hespress, comme rapporté par beIN Sports.

"Le sélectionneur fait ses choix et j’ai trouvé des joueurs qui étaient plus compétitifs et plus performants. Il existe une concurrence", a aussi déclaré Vahid Halilhodzic.

"Même s’il me rappelle, je n’irai pas"

Dans un entretien dévoilé quelques jours plus tôt par So Foot, Younès Belhanda, aujourd'hui sous contrat avec Adana Demirspor (Turquie), exprimait toute son aversion à l'égard du sélectionneur: "Même s’il me rappelle, je n’irai pas. Tant qu’il sera sélectionneur, c’est mort. Il y a eu une cassure, il ne m’a pas respecté alors que sportivement, mes performances en club étaient bonnes".

Le milieu offensif de 31 ans, qui compte 50 sélections avec le Maroc, reproche en particulier à "Coach Vahid" d'avoir écarté un kinésithérapeute de l'équipe nationale en 2019: "Mon problème, c’est que je veux toujours faire le justicier pour les autres, alors que personne ne le fait pour moi. Je suis donc parti voir Vahid pour lui dire que ce n’était pas correct de dégager le kiné de cette manière".

Sur ce point précis, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain s'est justifié sans entrer dans les détails: "Ce Monsieur était là depuis 12 ans. J’ai entendu quelque chose qu’il n’a pas bien fait à mon arrivée et j’ai vérifié de mon côté".