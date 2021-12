Maroc: Halilhodzic justifie l’absence de Ziyech dans la liste pour la CAN

Souvent écarté de la liste du Maroc ces derniers mois, Hakim Ziyech ne participera pas à la CAN cet hiver. L’ailier n’a pas été retenu par le sélectionneur Vahid Halilhodzic, ce dernier a expliqué les raisons de cette décision devant la presse.

Même s’il a dû mal à lancer son aventure à Chelsea, Hakim Ziyech (28 ans) reste sur le papier un joueur capable de déstabiliser n’importe quelle défense. Cependant, ses multiples altercations avec le sélectionneur du Maroc Vahid Halilhodzic pouraient lui avoir coûter cher.

L’ailier n’a pas été retenu ce jeudi dans la liste des joueurs sélectionnés qui participeront à la CAN au Cameroun. Devant la presse, l’ancien coach de Nantes a expliqué les raisons de cette décision, en assurant vouloir faire passer le groupe avant tout: "On a fait une campagne de qualifications, avec un groupe efficace et une très bonne ambiance. Il faut de la solidarité et de la complémentarité pour maintenir cela. Et qui peut me garantir qu’il n’y aura pas un petit problème pour déstabiliser tout ça."

"L’équipe nationale, c’est sacré"

Au moment d’évoquer ce fameux "problème", Halilhodzic a assuré qu’il ne comptait laisser aucun joueur mettre en péril ce qu’il a mis du temps à construire depuis son arrivée en 2019: "Vous savez, la notion de groupe c’est très fragile. Moi, j’attends beaucoup de mes joueurs. On a bien travaillé pendant deux ans, et je ne permettrai à personne de gâcher tout ça. L’équipe nationale, c’est sacré."

À la fin du mois d’août, le Bosnien avait déjà évoqué des problèmes dans l’attitude de Ziyech. Notamment dans l’implication: "Son comportement lors des deux derniers rassemblements (en mars et juin) ne correspondait pas à ce qu’un joueur de la sélection nationale doit être, en tant que leader, en refusant de s’entraîner et de travailler."