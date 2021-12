Maroc: la fédération dédouane le Barça sur le cas Ez Abde

Convoqué par le Maroc pour disputer la Coupe d’Afrique des nations 2022, Abdessamad Ezzalzouli ne disputera finalement pas cette compétition. Le président de la Fédération marocaine de football Fouzi Lekjaa a affirmé que ceci est un choix du joueur, et que le FC Barcelone n’est pas impliqué.

Depuis plusieurs jours, le flou entourait la participation ou non d’Abdessamad Ezzalzouli (20 ans) à la Coupe d’Afrique des nations. Après avoir pesé le pour et le contre, alors que la presse évoquait une volonté de la fédération espagnole de le faire jouer avec la Roja, l’attaquant a décidé de décliner la convocation du Maroc. Le sélectionneur Vahid Halilhodzic se montrait pourtant confiant dans l’idée de pouvoir compter sur le joueur.

Si l’ancien coach de Lille soupçonnait le FC Barcelone de mettre également la pression sur Ez Abde, le président de la Fédération marocaine de football Fouzi Lekjaa a pris la défense des Catalans sur Radio Mars. "J’ai parlé trois fois avec Laporta et Xavi de la situation d’Abde et de sa participation à la Coupe d’Afrique. La décision de ne pas participer ne vient pas du club, mais du joueur lui-même", a-t-il déclaré, selon la retranscription de Sport.

Une décision d'ici mars

Actuellement touché par le Covid-19, l’ailier de 20 ans s’est fait une belle place dans le onze de départ du Barça depuis l’arrivée sur le banc de touche de Xavi. Avec huit matchs de Liga disputés pour une réalisation, Ez Abde n’a sans doute pas voulu prendre le risque de reculer dans la hiérarchie.

Mais l’idée de le voir évoluer avec le Maroc après la CAN est loin d’être quelque chose d’acquis. Comme l’a révélé Fouzi Lekjaa, le Barcelonais hésite entre son pays d’origine et l’Espagne: "Hier, j’ai parlé au téléphone avec le joueur lui-même et il m’a demandé jusqu’au mois de mars pour prendre une décision sur le pays pour lequel il va jouer. Je lui ai dit que je ne sais pas si nous pouvons attendre aussi longtemps."