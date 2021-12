Barça: Ez Abde aurait finalement recalé le Maroc pour pouvoir jouer avec l'Espagne

Selon la presse espagnole, le jeune ailier du FC Barcelone Abde Ezzalzouli (20 ans) a décidé de représenter l'Espagne et non le Maroc. Vahid Halilhodzic comptait pourtant sur lui, notamment pour la Coupe d'Afrique des Nations à venir.

Voilà une information qui ne va pas plaire à Vahid Halilhodzic. Selon plusieurs médias espagnols, dont les quotidiens Marca et Mundo Deportivo, Abde Ezzalzouli a pris une décision importante pour sa carrière internationale. Il aurait fait le choix de ne pas jouer pour le Maroc, le pays où il est né, et l’aurait fait savoir via un courrier adressé à la Fédération marocaine de football.

Le jeune attaquant du FC Barcelone (20 ans) souhaiterait représenter l’Espagne, le pays qu’il a rejoint à l’âge de sept ans avec ses parents et ses deux frères. D’après la presse espagnole, Ez Abde explique dans cette lettre qu’il ne compte pas rejoindre la sélection marocaine et qu’il tire donc un trait sur la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (6 janvier-9 février). La nouvelle aurait surpris l’équipe nationale marocaine, Halilhodzic ayant convoqué le joueur pour cette CAN.

Halilhodzic comptait sur lui pour la CAN

"C’est un jeune joueur incroyablement talentueux qui fera une belle carrière. Il n’a jamais refusé l’équipe nationale. Je suis sûr qu’Abde se présentera au rassemblement le 3 janvier. Nous comptons sur lui parce que nous avons besoin d’un joueur comme lui", expliquait encore en début de semaine le sélectionneur du Maroc.

Ez Abde, qui a connu des sélections avec les U20 Marocains, possède les nationalités marocaine et espagnole. Son objectif serait d’être prochainement convoqué par Luis Enrique, ou dans un premier temps par Luis de la Fuente, le sélectionneur des U21 de la Roja. Arrivé à Barcelone en septembre, l’ancien attaquant d’Hércules a su profiter de nombreux forfaits à son poste pour gagner du temps de jeu sous les ordres de Xavi. Il a été titularisé lors des cinq dernières journées de Liga, en inscrivant au passage son premier but avec le club blaugrana le 12 décembre à Osasuna (2-2).