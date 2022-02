Sénégal: Cissé ouvre la porte à Boubacar Kamara et Sofiane Diop mais...

Sélectionneur du Sénégal depuis 2015, Aliou Cissé a permis à son pays de franchir un cap en remportant la Coupe d’Afrique des nations. Dans un entretien à ITV Sénégal, le coach ne ferme pas la porte à des joueurs comme Boubacar Kamara et Sofiane Diop mais sous certaines conditions.

À l’image d’Abdou Diallo avec le Sénégal, de nombreux joueurs formés en France choisissent de représenter leur pays d’origine. Un choix que peuvent encore faire le Marseillais Boubacar Kamara et le Monégasque Sofiane Diop.

Si le sélectionneur d’Aliou Cissé laisse la porte des Lions de la Teranga ouverte, celui qui a remporté la Coupe d’Afrique des nations ne compte pas tout chambouler dans son groupe pour autant: "Que ce soit Boubacar Kamara, Sofiane Diop, Malang Sarr, ce sont des garçons amenés à être dans cette équipe nationale (…) Il ne faut pas faire n’importe quoi. Il y a une ossature et une dynamique (…) Il nous faut des joueurs capables de nous apporter un plus", a-t-il prévenu auprès de ITV Sénégal.

"Avoir des joueurs patriotes"

Si les éléments évoqués ont le talent pour apporter une plus-value, Cissé relève que l’aspect sportif n’est pas le seul critère pour être sélectionné: "Toutes les grandes nations ont les qualités sportives, que ce soit le Cameroun, le Maroc et l’Algérie, mais ce n’est pas ça qui nous fera gagner. Il faut de la solidarité, des joueurs intelligents, avoir des joueurs patriotes."

Un dernier aspect important, d’autant que les choix des sélections que les joueurs veulent représenter sont de plus en plus scrutés. À l’image du cas Ez Abde qui avait été convoqué avec le Maroc pour jouer la CAN, mais a finalement préféré rester au Barça pour ne pas perdre sa place. Une décision ayant suscité de nombreuses réactions.

Si Kamara et Diop veulent rejoindre le Sénégal, ils savent maintenant ce que Aliou Cissé leur demandera en terme d’engagement pour la nation: "Ils doivent savoir où ils sont, ce qu’attend le peuple et le football sénégalais. Ces joueurs doivent s’engager véritablement (…) Quand vous êtes ici, vous devez savoir où vous êtes. Par moment on a été moins bon sur ce point."