Sénégal: le sélectionneur Aliou Cissé change d'avis et annonce une nouvelle liste avec les stars du championnat saoudien

Après avoir refusé de sélectionner des joueurs évoluant en Arabie saoudite évoquant le niveau du championnat, le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé a finalement convoqué cinq joueurs de Saudi Pro League, dont Sadio Mané pour affronter l'Algérie, le 12 septembre, en match amical dans la banlieue de Dakar.

Le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé a retenu Sadio Mané et les stars évoluant en Arabie saoudite pour un prochain match amical contre l'Algérie, reconnaissant avoir changé d'avis sur le niveau de la Ligue saoudienne. Commentant devant la presse à Dakar une liste comportant les noms de cinq cadres qui évoluent en Arabie saoudite pour le match face aux Fennecs le 12 septembre, Aliou Cissé a reconnu avoir, par le passé, exclu de faire appel à des joueurs évoluant dans le championnat saoudien, en raison de la qualité moindre de la compétition par rapport aux championnats européens par exemple. Ces propos correspondaient à "un contexte", a-t-il dit. "Les donnes ont changé. Quand je vois les matches (du championnat saoudien), je suis plutôt rassuré", a-t-il dit.

"Plus le même championnat qu'il y a cinq ou six ans"

Le recrutement de joueurs de classe mondiale "en Arabie saoudite, ça ne concerne pas seulement" des joueurs du "Sénégal mais le monde du foot. Le championnat saoudien (d') il y a cinq, six ou sept ans, n'est (plus) le même" qu'aujourd'hui, a-t-il déclaré.

Outre Sadio Mané (Al Nasser), la liste de 25 noms du champion d'Afrique sortant comprend quatre autres cadres opérant dans le championnat saoudien: le gardien Edouard Mendy (Al Ahli), les défenseurs Kalidou Koulibaly (Al Hilal) et Abdou Diallo (Al-Arabi) et l'attaquant Habib Diallo (Al Shabab). Tous jouaient en Europe avant cette saison. Le Sénégal, déjà qualifié pour la CAN 2023 prévue en Côte d'Ivoire, recevra l'Algérie le 12 septembre au stade de Diamniadio, dans la banlieue de Dakar.