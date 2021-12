OM: "Il est pétri de qualités", Mamadou Niang se dit "bluffé" par Dieng

Dans une interview accordée à La Provence, Mamadou Niang dit tout le bien qu’il pense de Bamba Dieng. L’ancien attaquant de l’OM, désormais consultant pour Eurosport, suit de près l’ascension de son jeune compatriote sénégalais. Même s’il réfute toute comparaison.

Il a débarqué dans l’anonymat l’été dernier sur la Canebière. Mais après une première partie de saison remarquée, Bamba Dieng est en train de se faire un nom dans l’Hexagone. L’attaquant de 21 ans, recruté pour 400.000 euros au Diambars FC (Sénégal), est l’une des bonnes surprises de l’OM. En 18 apparitions, le joueur des Lions de la Teranga (4 sélections) a inscrit 4 buts et délivré 1 passe décisive (toutes compétitions confondues). De quoi s’attirer les louanges de son compatriote Mamadou Niang, qui a porté le maillot ciel et blanc entre 2005 et 2010 (100 buts, 37 passes décisives).

"J’aime bien ce joueur et son style de jeu. Il est pétri de qualités, explique l’ancien avant-centre dans une interview accordée à La Provence. Il débute à peine dans ce championnat. Il faut lui laisser un peu de temps. Il se crée énormément d’occasions. Avec le travail, il va progresser."

"Nos jeux n’ont pas de similitudes"

Lors de la dernière journée de Ligue 1, Dieng a scellé la victoire de l’OM à Strasbourg (0-2) grâce à une superbe reprise acrobatique. Un geste forcément apprécié par Niang: "Il m’a bluffé parce qu’il loupe des situations où il peut faire beaucoup mieux et derrière, il marque un but improbable, compliqué. Ça prouve sa qualité. Il doit juste être un peu plus en confiance devant le but et ça va aller."

Aujourd’hui âgé de 42 ans, "Mamad", qui œuvre comme conseiller auprès de certains joueurs, s’apprête à débuter une carrière de consultant chez Eurosport. L’occasion de suivre d’encore plus près l’ascension de Dieng. En réfutant toutefois la comparaison. "Nos jeux n’ont pas de similitudes, tranche l’ancien chouchou du Vélodrome. Mamadou Niang, c’est Mamadou Niang. Bamba Dieng, c’est Bamba Dieng. Il faut arrêter de faire des comparaisons, souvent ça met trop de pression sur les épaules d’un joueur. Il a ses propres qualités, il les utilise très bien pour le moment. J’espère que ça va continuer comme ça."

"L'OM est à sa place"

Niang, qui "adore" aussi William Saliba, se dit globalement séduit par le spectacle que propose le Marseille de Jorge Sampaoli, actuellement deuxième de L1 derrière le PSG: "C’est une équipe très agréable à regarder jouer. Elle gagnerait à être plus régulière. Son jeu demande une importante débauche d’énergie. Ce n’est pas tout le temps évident. Même si elle a perdu des matchs qui étaient peut-être à sa portée, elle reste en bonne position en championnat, avec un match en retard. L’OM est à sa place"