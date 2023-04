Inter: sanctionné pour avoir répondu aux insultes racistes, Lukaku finalement disponible contre la Juve, sa suspension retirée

Le président de la Fédération italienne a annoncé retirer la suspension de Romelu Lukaku, expulsé en demi-finale aller de Coupe d'Italie contre la Juve, le 4 avril. L'attaquant de l'Inter Milan avait été suspendu pour avoir réagi à des insultes racistes.

Bonne nouvelle pour l'Inter, bonne nouvelle pour la société d'une manière générale. Gabriele Gravina, le président de la Fédération italienne, a annoncé l'annulation à titre exceptionnel de la suspension de Romelu Lukaku, expulsé en demi-finale aller de Coupe d'Italie le 4 avril contre la Juve (1-1) après avoir réagi aux insultes racistes en célébrant son but.

La Fédé comprend la réaction de Lukaku

"Il ressort sans équivoque, du rapport du parquet fédéral, que ledit joueur (Lukaku) a fait l'objet, à plusieurs reprises, de manifestations graves, répétées et regrettables de haine et de discrimination raciale de nature à pouvoir pour justifier formellement un comportement non réglementaire", indique le communiqué de la FIGC qui fait part de la révocation de la sanction, "considérant que le principe de la lutte contre toutes les formes de racisme constitue l'un des principes fondateurs du système sportif, dans sa dimension internationale et nationale".

Après le match nul 1-1 à l'aller, l'Inter et la Juve se disputeront le billet pour la finale le 26 avril, à Giuseppe-Meazza. Une rencontre qui intervient en plein coeur d'une fin de saison intense pour les deux équipes, engagées dans le dernier carré de leur compétition européenne respective (C1 pour l'Inter qui affrontera l'AC Milan, C3 pour la Juve qui défiera Séville) et à la lutte pour accrocher le top 4 en fin de saison.