Coupe de France, Bleus, Roland-Garros... un retour prochain du public à l'étude

Si les championnats tels que la Ligue 1 ou le Top 14 devraient se terminer à huis clos, des réflexions sont en cours pour un retour du public sur les grands événements sportifs printanniers. La finale de la Coupe de France, les matchs des Bleus, le Grand Prix Moto au Mans, ou Roland-Garros pourraient être concernés.

Alors que le président de la République Emmanuel Macron devrait prendre la parole dans la semaine pour évoquer le déconfinement du pays à la mi-mai, des réflexions sont en cours concernant le retour du public sur les événements sportifs.

Dans le plan initial voulu par l’exécutif, il n’est pas question de retour des spectateurs dans les stades durant la phase 1 du déconfinement, soit jusqu’à la mi-juin. Mais le gouvernement étudie tout de même de près - d'un point de vue pratique et juridique - l’idée de faire quelques exceptions pour de grands événements sportifs qui se dérouleraient dans cette période.

Un Stade de France rempli à 35% ?

Parmi ces événements, la finale de la Coupe de France de foot au Stade de France le 19 mai. Une jauge à 35% est étudiée avec un protocole strict (distanciation, test PCR et/ou certificat de vaccination éventuellement). Les deux prochains matchs de l’équipe de France les 2 et 8 juin à Nice (face au Pays de Galles) et au Stade de France (face à la Bulgarie) pourraient aussi accueillir du public sur le même modèle. Figure aussi parmi ces événements le Grand Prix moto de France programmé le 16 mai au Mans. Et bien sûr Roland-Garros dont le début du tournoi a été décalé au 30 mai.

En revanche, les saisons régulières de Ligue 1 et Top 14 notamment ne devraient pas pouvoir accueillir du public pour les derniers matchs.