Coronavirus: Maracineanu très prudente sur le retour du public dans les stades

Roxana Maracineanu a abordé le retour des supporters dans les stades lors de la mi-temps du match de Ligue des champions féminine entre le PSG et le Barça. La ministre déléguée chargée des Sports est restée très prudente.

Les amoureux de sport vont devoir encore patienter avant de retrouver les tribunes. Ce dimanche, à la mi-temps de la demi-finale aller de Ligue des champions féminine entre le PSG et le Barça, Roxana Maracineanu a été interrogée par nos confrères de Bein Sports sur le retour des supporters dans les stades. Alors que le pays se prépare à amorcer un déconfinement progressif, la ministre déléguée chargée des Sports s'est montrée très prudente sur le sujet.

"A partir de la semaine prochaine, on va progressivement revenir à une normalité. Un retour dans les stades ? C’est plutôt pour une seconde voire une troisième étape du déconfinement", a-t-elle indiqué. "La priorité est au retour des jeunes et des adultes dans les équipements couverts. On veut revenir à une normale progressivement, pour ne pas prendre le risque de refermer."

"Une jauge proportionnelle à la surface" de l'enceinte sportive

Aucune date n'a donc pour l'instant été fixée pour un retour du public dans les enceintes sportives. Roxana Maracineanu a toutefois précisé que celui-ci se fera proportionnellement à la capacité des stades ou des salles. "On doit fonctionner parallèlement avec la culture, revenir à une jauge, que ce soit en intérieur intérieur ou en extérieur, proportionnelle à la surface."

Sur le même sujet "Chaque sport mérite son protocole sanitaire", Blanquer détaille le "déconfinement" et la reprise du sport

Ce dimanche, les autorités britanniques ont autorisé la présence de 8 000 spectateurs pour la finale de League Cup prévue à Wembley entre Tottenham et Manchester City (17h30). Cela constituera la plus grosse affluence pour un événement sportif en Angleterre depuis le premier confinement il y a environ 13 mois.