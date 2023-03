48 heures après, l'OM ne digère pas l'échec contre Annecy

Eliminé de la Coupe de France mercredi contre Annecy, l'OM doit se reprendre dès ce dimanche en déplacement à Rennes lors de la 26e journée de Ligue 1. En attendant, un sentiment de gâchis règne dans l'environnement marseillais.

Remobilisation. Les joueurs, Igor Tudor et son staff n’ont pas le choix. Malgré le sentiment de honte et la sensation d’avoir commis une faute professionnelle mercredi, l’OM doit déjà passer à autre chose et penser au match très important de dimanche, à Rennes.

La lutte serrée pour une qualification en Ligue des champions doit animer la fin de saison des Marseillais, et la deuxième place devient une obligation sous peine de convertir cette saison, qui avait si bien débuté (en L1 et en Coupe de France), en un véritable échec.

L’entraineur et les joueurs ont échangé jeudi, à la Commanderie, au lendemain de l’élimination, et c’est Alexis Sanchez en personne, lors d’une conférence de presse pleine de sincérité et de détermination, qui a le mieux analysé le mal dont a souffert l’OM ces derniers matchs, et surtout contre Annecy: un état d’esprit défaillant. Ne jamais lâcher cette mentalité de champion, cette envie de gagner, l’engagement nécessaire au style de cet OM, a martelé l’attaquant chilien.

Le mental et l’état d’esprit de l’équipe remis en cause

Au sein du club olympien, on est en effet convaincu que les raisons de l’élimination ne sont ni physiques, ni techniques. Elles seraient mentales, avec une attitude et un investissement globalement moins irréprochables depuis quelques semaines. Pablo Longoria avait lancé un petit avertissement, sûrement passé inaperçu, début février. Dans l’euphorie d’un mercato qui suscita beaucoup de curiosité et d’enthousiasme, surtout dans une période où les résultats étaient au rendez-vous, le président de l’OM, qui sent les choses venir, avait alerté sur la nécessité de garder beaucoup d’humilité, à tous les étages du club. Trop de "massages, massages, massages" - ce sont ses termes – avaient, selon lui, rendu l’atmosphère un peu trop "relax".

Bref, Longoria n’aime pas qu’on passe trop de pommade à son OM, des joueurs aux dirigeants, en passant par le staff et les employés du club. Sa crainte étant que les joueurs se voient plus beaux que ce qu’ils ne le sont réellement. C’est sûrement ce qu’il s’est passé mercredi, et la sanction a été immédiate. Un échec qui ne passe pas et qui a été très mal vécu, en interne, où certains ont le sentiment que la saison est en partie gâchée et que cette élimination en Coupe ne s’effacera pas facilement. L’opportunité de se rapprocher d’un titre était trop belle, à domicile, dans un stade plein, contre une équipe de Ligue 2.

48 heures après le match, c’est ce sentiment de gâchis, et beaucoup de colère, qui règnent encore dans les bureaux de la Commanderie où on veut que la culture de la gagne soit omniprésente au club. Un détail, qui n’en est pas un au final, a agacé: le fait que Valentin Rongier ait choisi de laisser Annecy tirer en premier les tirs au but… alors que le capitaine marseillais venait de gagner le jeu du pile ou face.

L’OM conscient qu’il doit se racheter vis à vis de ses supporters

Un sentiment partagé par Igor Tudor, évidemment. Le technicien de l’OM ne tombe jamais publiquement sur ses joueurs. Mais il estime que l’intensité qu’il demande est non négociable. Et que son style de jeu nécessite un maximum d’engagement, une mentalité irréprochable, un état d’esprit collectif. Des valeurs qu’il n’a pas retrouvé mercredi en Coupe de France, et qui seraient un peu moins présentes par moments, avec des prestations en demi-teinte, malgré des succès à la clé, comme à Nantes ou à Toulouse, par exemple.

Une réaction d’orgueil des joueurs est donc attendue à Rennes, ce week-end. L’OM doit aussi se racheter vis-à-vis des supporters. Cette élimination, à laquelle personne ne s’attendait, a été vécue comme une désillusion par de nombreux fans marseillais, très remontés contre leur équipe. L’OM veut se faire pardonner auprès de son public si fidèle, mais tellement vexé depuis mercredi. Preuve que la passion reste au rendez-vous, même dans les moments difficiles, le parcage visiteurs sera tout de même rempli par 1.300 supporters phocéens, dimanche, à Rennes.