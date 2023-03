EN DIRECT - Ligue 1: toutes les infos sur la 26e journée de la saison

La saison de Ligue 1 se poursuit ce week-end avec une 26e journée emballante. Relancé dans la course à l'Europe, Nice ouvre le bal avec un duel contre Auxerre alors que le choc de clôture verra Marseille se déplacer à Rennes dimanche soir. Leader conforté après son succès dans le Classique, le PSG accueille Nantes et voudra l'emporter avant de se concentrer sur la Ligue des champions. Toutes les infos sur la 26e journée de Ligue 1 sont sur le site et l'app RMC Sport.

Prison avec sursis pour le président de Troyes pour un acte violent envers sa femme Le président exécutif du club de football de Troyes Aymeric Magne a été condamné jeudi à une peine de prison avec sursis pour un acte violent envers sa femme, a appris l'AFP vendredi après du parquet, confirmant une information de L'Est Eclair. Le président de l'Estac a été condamné à trois mois d'emprisonnement assortis d'un sursis simple et 1 500 euros d'amende, a indiqué la procureure de la République de Troyes, Julie Bernier. Sans antécédent judiciaire, M. Magne était poursuivi pour ce geste commis lors d'une dispute pendant le retour en voiture du couple après une "soirée alcoolisée", a-t-elle précisé. Son épouse avait ouvert la porte côté passager alors qu'il conduisait et "il l'aurait plaquée avec le bras contre le siège en lui serrant le cou", a-t-elle expliqué.



Le programme de la 26e journée de Ligue 1 Vendredi 3 mars Nice-Auxerre à 21h Samedi 4 mars Lens-Lille à 17h PSG-Nantes à 21h Dimanche 5 mars Troyes-Monaco à 13h Montpellier-Angers à 15h Reims-Ajaccio à 15h Strasbourg-Brest à 15h Toulouse-Clermont à 15h Lyon-Lorient à 17h05 Rennes-OM à 20h45



Bonjour à tous, Après la parenthèse de la Coupe de France, la Ligue 1 reprend ses droits ce week-end avec la 26e journée. Après sa défaite contre le PSG dans le Classique et son élimination en Coupe, l'OM va devoir se méfier d'un déplacement périlleux à Rennes. Ne ratez aucune infos grâce à ce direct commenté sur le site et l'app RMC Sport. >> Revivez l'exploit d'Annecy contre l'OM au Vélodrome En recevant Nantes, le PSG a une chance de prendre ses distances avant de tourner son attention vers le huitiuème de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich mercredi prochain. Ce choc entre le deuxième et le cinquième du classement pourrait peser lourd dans la course au podium. Lens et Lille rêvent également d'arracher une place en Ligue des champions mais les deux clubs nordistes devront d'abord se battre pour la suprématie régionale lors d'un derby très attendu. Pas encore totalement largués pour l'Europe, Lyon et Lorient s'affrontent aussi pendant cette 26e journée et le vaincu s'éloignera d'une qualificaiton continentale.