Angers-Rennes: Stéphan "très en colère" contre ses joueurs après l’élimination en Coupe de France

L’entraîneur du Stade Rennais Julien Stéphan n’a pas du tout aimé l’attitude de ses joueurs en première période face à Angers (2-1), jeudi en 32eme de finale de la Coupe de France.

C’est un Julien Stéphan le regard noir qui s’est présenté en conférence de presse jeudi soir après le 32eme de finale de Coupe de France Angers-Rennes. Une compétition déjà terminée pour son équipe, battue 2-1 par le SCO. "Je suis déçu mais aussi très en colère sur le début de match, un début de match indigne d'un match de Coupe de France, sans intensité, sans énergie. On avait pourtant bien prévenu qu'après sa défaite de ce week-end, Angers allait attaquer fort. On dit partout que Rennes a un super effectif. Tout le monde dit ça, peut-être que ça entre dans la tête de nos joueurs, de tout le monde, et qu’on se croit plus beau que ce qu’on est. Il faut avoir beaucoup d’humilité dans le sport de haut niveau. Sur la première mi-temps, on n’a pas été capable de rivaliser avec Angers."

"On se concentrera sur le championnat"

Et le coach du Stade Rennais de poursuivre : "On n'a pas gagné un seul duel, on a été mis en difficulté à chaque fois qu'ils franchissaient la ligne médiane et qu'ils entraient dans la surface de réparation. La deuxième période a été très bonne, avec beaucoup plus de rythme, beaucoup plus de profondeur et de mouvements coordonnés. Malheureusement, une nouvelle fois on a manqué de réussite. Ceux qui sont rentrés dans le domaine offensif (Guirassy, Gboho) ont impacté et amené des choses. La défaite est dommage, on aurait pu avoir une autre compétition à disputer cette saison. On se concentrera sur le championnat." Les Rouge et Noir accueilleront Saint-Etienne dimanche (15h) pour le compte de la 25eme journée de Ligue 1. Des Verts qui, eux aussi, ont été éliminés de la Coupe de France ce jeudi, face à Sochaux (1-0).