Annecy-Toulouse: Montanier savoure après "le plus mauvais match de Coupe" de son équipe

Philippe Montanier, entraîneur de Toulouse, savoure la première qualification depuis 66 ans de Toulouse pour la finale de la Coupe de France malgré la prestation médiocre de son équipe à Annecy (1-2) en demi-finale.

Toulouse s’est offert le droit de disputer sa première finale de Coupe de France en 66 ans, grâce à sa victoire à Annecy (1-2), jeudi. L’attente a été moins longue pour Philippe Montanier, entraîneur du TFC, qui en a disputé et perdu une sur le banc de Rennes en 2014 (face à Guingamp, 2-0). Le technicien se réjouit de retrouver le Stade de France le 29 avril.

"Nous ne nous sommes pas adaptés au terrain qui est loin d'être bien"

"Ce sont des émotions très fortes, un ascenseur émotionnel, ce match, analyse l’ancien gardien de but. Il faut féliciter Annecy car nous sommes passés par un petit trou de souris mais comme on dit souvent, en coupe l'essentiel est de se qualifier. Cela nous amène pour une finale. Nous sommes très heureux du résultat. Il y a une grande émotion avec la communion avec notre public. On ne s'en lasse pas car ce n'est pas la première fois avec nos supporters. Cela fait 66 ans (depuis 1957 et une victoire contre Angers, 6-3, ndlr) que le peuple violet attend ce moment et c'était à nous de faire ce qu'il fallait."

"C'était très difficile mais cela a été fait, poursuit Montanier. Annecy a été porté par son public et a mis beaucoup d'intensité. Nous ne nous sommes pas adaptés au terrain qui est loin mais loin d'être bien. Mais c'est surtout Annecy qui nous a mis en difficulté. Nous n'avons pas été très bons mais il y a un peu le terrain car le FCA joue tous les quinze jours sur cette pelouse. Du coup, c'est notre plus mauvais match en coupe de France jusqu'à présent mais c'est le plus important. On va savourer. Mais nous avons dimanche notre derby d'Occitanie (à Montpellier, 15h) et nous avons avant la finale d'autres échéances pour nous redresser en championnat et assurer le maintien."

Le TFC s’est imposé e toute fin de match grâce à un but de Farès Chaïbi (85e) sur une passe en retrait mal ajustée d’Arnold Temanfo. Toulouse affrontera Nantes, tenant du titre, en finale.