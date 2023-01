Chambéry-OL: Blanc veut Cherki "plus efficace" à la finition

L'Olympique Lyonnais a facilement éliminé Chambéry (3-0) en 16es de finale de Coupe de France. Laurent Blanc a félicité Alexandre Lacazette mais en a profité pour envoyer un message à Rayan Cherki.

Au terme d'une rencontre maîtrisée, l'Olympique Lyonnais a logiquement éliminé Chambéry (3-0), pensionnaire de National 3 en 16es de finale de Coupe de France. Laurent Blanc a tenu à tempérer après cette victoire contre un adversaire bien plus faible sur le papier: "La première période peut donner quelques satisfactions, mais nous avons été moins bons après la mi-temps, notamment dans l'utilisation du ballon. Mais en Coupe, l'essentiel est de se qualifier. Nous ne gagnons pas beaucoup de matches mais quand on en gagne un 3-0, il faut l'analyser, comme toujours, mais il y a des éléments positifs."

"Pas bon de se reposer sur un seul joueur"

L'entraîneur des Gones a couvert de louanges Alexandre Lacazette, auteur d'un triplé ce samedi: "Lacazette est content quand on lui met des ballons dans la surface. C'est un joueur de surface qui a toujours marqué. Nos buts ont été bien amenés, mais j'aimerais que nous ayons plus de situations identiques à celles-ci. Quand cela se concrétise le jour du match, il faut apprécier même si on aimerait que cela se passe plus souvent."

S'il s'est montré élogieux envers son attaquant, l'entraîneur lyonnais aurait aimé que d'autres joueurs trouvent le chemin des filets. Il pense notamment à Rayan Cherki: "Ce n'est pas aussi facile et bon que cela de se reposer sur un seul et même joueur pour marquer. Rayan Cherki notamment doit être plus efficace car il peut aussi marquer beaucoup. Cette victoire va servir à obtenir des résultats, déjà. Dès mardi, on va se préparer au retour en championnat. On a des capacités offensives réelles mais nous avons aussi des faiblesses défensives réelles. Au milieu nous n'avons pas été aussi bons que cela, il a manqué de justesse".

Alexandre Lacazette: "Cette victoire fait du bien"



"C'est bien je fais un triplé et on ramène le ballon à la maison pour le petit. On s'est fait un peu peur par moments mais on a su maîtriser derrière et gérer le match", a réagi Alexandre Lacazette en interview d'après-match.



"Cela fait toujours du bien de gagner au Groupama stadium et on veut s'appuyer sur cette victoire pour lancer une série. Mais la Coupe et le championnat sont deux épreuves totalement différentes. Il faut maintenant refaire la même chose et être efficace dans les deux surfaces, ce qu'il nous manque en ce moment. Et ça commence dès ce week-end à Ajaccio. Cette victoire fait du bien moralement."