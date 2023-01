EN DIRECT - Coupe de France: toutes les informations et tous les résultats des 16es de finale

Les seizièmes de finale de la Coupe de France se déroulent ce week-end et vont donner lieu à de beaux duels entre équipes de Ligue 1 ou entre joueurs pros et amateurs. Entre les aventures du Petit Poucet et celles des favoris, le spectacle va être au rendez-vous. Toutes les infos et les résultats des 16es de finale sont à retrouver sur le site et l'app RMC Sport.

Le programme des 16es de finale Vendredi - OM (L1) - Stade Rennais (L1) à 21h10 Samedi - Chambéry (N3) - OL (L1) à 15h - SC Bastia (L2) - FC Lorient (L1) à 18h - FC Chamalières (N2) - Paris FC (L2) à 18h - Pays de Grasse (N2) - Rodez (L2) à 18h - Les Herbiers (N2) - Stade de Reims (L1) à 18h - Stade Plabennecois (National) - Grenoble Foot 38 (L2) à 18h - Toulouse FC (L1) - AC Ajaccio (L1) à 18h - FC Olympique Strasbourg Koenigshoffen 06 (R1) - Angers SCO (L1) à 20h45 Dimanche - ASM Belfort (N2) - FC Annecy (L2) à 18h30 - Le Puy (N1) - Vierzon FC (N2) à 18h30 - LOSC (L1) - Pau FC (L2) à 18h30 - Niort (L2) - AJ Auxerre (L1) à 18h30 - Thaon Football (N3) - FC Nantes (L1) à 18h30 - Stade Brestois (L1) - RC Lens (L1) à 21h Lundi - Cassel (R1) - PSG (L1) à 20h45



Ne ratez pas le direct commenté de OM-Rennes Respectivement troisième et cinquième de Ligue 1, l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais vont s'affronter ce vendredi au Stade Vélodrome. Si près de 60.000 spectateurs sont attendus pour ce premier match au programme des 16es de finale de la Coupe de France, il sera aussi à suivre en direct commenté sur RMC Sport dès 21h10 sur le site et l'app RMC Sport. Un choc pour lequel les Phocéens seront notamment privés d'Eric Bailly, suspendu pour 7 rencontres après son expulsion lors du tour précedent. >> Le match OM-Rennes en live, c'est par ici



Bonjour à tous Vainqueur de la Coupe de France en 2021-2022, Nantes remet son titre en jeu cette saison. Qualifiés pour les seizièmes de finale, les Canaris se déplaceront sur le terrain de Thaon ce dimanche. Avant cela, un duel entre clubs de L1 verra l'OM recevoir Rennes au stade Vélodrome ce vendredi. Un fantastique lever de rideau entre deux équipes qui rêvent de remporter le prestigieux trophée dans quelques mois.