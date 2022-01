Chauvigny-OM: sur quelle chaîne regarder le 16e de finale de Coupe de France des Olympiens

L’Olympique de Marseille, amputé d’une partie de son équipe, se déplace à Chauvigny ce dimanche (21h), en 16e de finale de la Coupe de France.

L’Olympique de Marseille va démarrer son année 2022 en douceur ce dimanche (21h), avec un duel a priori déséquilibré contre les amateurs de Chauvigny (N3), en 16es de finale de la Coupe de France. La rencontre sera diffusée sur Eurosport 2. A priori seulement car les Phocéens n’ont pas été toujours été en réussite contre les "petits" en Coupe ces dernières années.

Plusieurs problématiques à gérer pour Sampaoli

Il y a eu Carquefou , Quevilly ou encore Canet-en-Roussillon il n’y a pas si longtemps. Au tour précédent contre Cannet-Rocheville, l’OM a concédé l’ouverture du score avant de se reprendre pour s’imposer (3-1). Les Marseillais sont donc prévenus, ils devront se méfier de leurs adversaires à Limoges, d’autant plus qu’ils joueront sur une pelouse à la qualité incertaine. "On ne va pas tout changer dans notre système parce que le terrain n'est pas bon", a cependant prévenu vendredi l'entraîneur marseillais Jorge Sampaoli, qui prend très au sérieux la Coupe de France.

"On sort des vacances, il y a le nouvel an. Mais dimanche c'est comme une finale contre une équipe qui sera très motivée à l'idée éliminer l'OM. On doit l'être autant pour ne pas reproduire les erreurs du passé", a expliqué Sampaoli. Cinq joueurs devraient manquer à l’appel, alors que Jorge Sampaoli a annoncé deux cas positifs au Covid-19 en marge de ce match. Touché au pied, Valentin Rongier ne devrait pas pouvoir tenir sa place, alors que Bamba Dieng et Pape Gueye, tous deux partis à la CAN avec le Sénégal, seront également absents dimanche.