Coupe de France: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder Red Star-OL

Fin des 8es de finale de la Coupe de France ce jeudi avec la rencontre entre le Red Star, club de National, et l’OL. Un match à suivre à 19h sur Eurosport 2.

Le plateau des quarts de finale de la Coupe de France est bientôt complet. Ce jeudi, l’affiche entre le Red Star, club de National, et l’OL clôture les 8es de finale. Un match à suivre à 19 heures, sur Eurosport 2. Une rencontre à enjeux pour Lyon, toujours en lice pour le titre en Ligue 1 mais dans une mauvaise passe actuellement. Rudi Garcia n’a d’ailleurs pas manqué de taclé l’état d’esprit de ses joueurs lors de leurs récentes prestations. "L’objectif, c’est de se qualifier, mais on ne le fera pas avec l’état d’esprit que je vois ou que j’entends depuis le dernier match à Lens", a pesté l’entraîneur lyonnais.

Tirage au sort des quarts vendredi

L’OL tentera ainsi de rejoindre les quatre premiers clubs de Ligue 1 déjà qualifiés pour les quarts de finale avec le PSG, Monaco, Angers et Montpellier. Un plateau qui comprend également une formation de Ligue 2, Toulouse, et deux clubs de National 2, Rumilly et Canet-en-Roussillon.

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France aura lieu vendredi à 20h45 dans l’émission 'Tout le sport' sur France 3. Les rencontres sont programmées pour le mardi 20 et le mercredi 21 avril.