Coupe de France: à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le tirage au sort des 32es de finale

Le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France va se dérouler ce lundi à Nantes. Ne ratez pas ce rendez-vous qui permettra de savoir contre qui joueront les 20 équipes de Ligue 1 pour leur entrée en lice dans la compétition.

Après les éliminations de deux nouveaux clubs de L2, Sochaux et Guingamp, au tour précédent, les 20 formations de Ligue 1 vont faire leur entrée en lice lors des 32es de finale de la Coupe de France.

La Fédération française de football va procéder ce lundi au tirage au sort de ce neuvième tour. Un moment capital à suivre dès 19h30 sur FFFtv depuis le stade de la Beaujoire à Nantes, et en direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.

Le PSG et l'OL dans le même groupe

Tenant du titre de la Coupe de France, Nantes va donc entamer la défense de son bien. Comme les autres clubs de l'élite, les Canaris seront répartis dans l'un des quatre groupes géographiques mis en place par la FFF. A noter que le PSG et l'OL seront notamment accompagnés d'Angers, de Clermont et de Strasbourg dans le groupe D.

Douze clubs de Ligue 2 (peut-être 13 en fonction du derby Vire-Caen reporté) et seulement deux de National restent en course lors de cette édition de la Coupe de France. Les matchs des 32es de finale seront disputés le week-end des 7 et 8 janvier 2023, soit quelques jours après la reprise de la Ligue 1, le 28 décembre 2022.