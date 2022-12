Coupe de France: Caen pourrait perdre sur tapis vert contre Vire… après avoir fait jouer un joueur suspendu

Vainqueur de Vire (N3) ce mercredi lors du 8e tour de la Coupe de France (3-0), le Stade Malherbe de Caen pourrait perdre la rencontre sur tapis vert, rapporte Ouest-France. Le club de Ligue 2 a commis l’erreur de faire jouer Dieudonné Gaucho Debohi, suspendu.

Le parcours de Caen en Coupe de France pourrait prendre fin plus tôt que prévu. Vainqueur sur le terrain de l’AF Virois (N3) ce mercredi lors du 8e tour, le club normand risque de perdre le match sur tapis vert pour avoir fait entrer un joueur suspendu, rapporte Ouest-France.

À la 12e minute de jeu, Stéphane Moulin a décidé de lancer Dieudonné Gauche Debohi. Sauf que le milieu de terrain ivoirien avait écopé d’un match de suspension pour une accumulation de cartons jaunes avec la réserve. S’il avait bien purgé sa peine avec l'équipe B, ce n’était pas le cas avec l’équipe première, ce que réglement prévoit.

"Un joueur suspendu doit donc, avant de reprendre la compétition avec chaque équipe dans laquelle il est susceptible d’évoluer, vérifier que cette équipe a bien joué le nombre de matchs officiels équivalent au nombre de matchs de suspension qui lui a été infligé", écrit la FFF dans son réglement. Or, l'équipe première n'a eu aucun match programmé depuis le 5 décembre, date à partir de laquelle la suspension s'appliquait. Dieudonné Gaucho Debohi n’aurait donc pas dû prendre part à cette rencontre.

Vire qualifié pour affronter le FC Nantes en 32e?

Si cette défaite sur tapis vert se confirme, c’est donc l’AF Virois qui se qualifierait directement pour 32es de finale, où la formation de N3 serait opposée au FC Nantes, tenant du titre.

Depuis le début, ce derby normand entre Vire et Caen a fait couler beaucoup d’encre. En effet, la rencontre a été reportée à deux reprises, d’abord en raison de la non homologation d’une tribune, puis à cause du gel du terrain. Alors qu’il devait initialement être organisé à Vire, ce match s’est finalement déroulé à Caen. Pour la réussite que l’on connaît.