Coupe de France: des N3 pour le PSG et l'OM, le tirage complet des 32es de finale

Le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France, avec l'entrée en lice des clubs de Ligue 1, a eu lieu ce lundi. Le PSG et l'OM ont été épargnés, mais pas l'OL ou Rennes. A noter, aussi, quelques sympathiques derbies.

Les clubs de l'élite (et les autres) sont fixés. Alors que les équipes de Ligue 1 débuteront cette saison leur campagne de Coupe de France dès la mi-décembre, le tirage au sort des 32es de finale a eu lieu ce lundi soir. Et offert quelques belles affiches.

Si le PSG (Feignies-Aulnoye, N3) ou l'OM (Cannet-Rocheville, N3) ont été "épargnés", l'OL devra ainsi affronter un club de Ligue 2, le Paris FC, comme Lille face à Auxerre, ou Nantes face à Sochaux. Pour Rennes, ce sera même un choc entre pensionnaires de L1 contre le voisin lorientais.

Reims contre Reims

Du côté des derbies, on soulignera les matchs entre Lyon-La Duchère (N2) et l'AS Saint-Etienne, ou celui... entre Reims et Reims, puisque le club amateur de Reims Saint-Anne (R1) a hérité du Stade de Reims.

Pour rappel, les matchs auront lieu le samedi 18 et le dimanche 19 décembre. Pour les vainqueurs, les 16es de finale se joueront ensuite les 2 et 3 janvier 2022.

Le tirage complet des 32es de finale de la Coupe de France:

Bordeaux (L1) - Jumeaux de M'Zoisia (Mayotte)

AS Panazol (R2) - AS Vitré (N2)

Wasquehal (N3) - Vannes (N2)

Linas-Monthléry (N3) - Angers (L1)

Stade rennais (L1) - FC Lorient (L1)

Quevilly Rouen Métropole (L2) - Stade Lavallois (Nat)

Dinan-Lehon (N3) - Brest (L1)

Guingamp (L2) - Amiens (L2)

Toulouse (L2) - Nîmes (L2)

US Chauvigny (N3) - Chartres Football (N2)

Paris FC (L2) - Olympique Lyonnais (L1)

Montauban (R2) - La Roche (N3)

Cholet (Nat) ou Club franciscain (Martinique) - Nice (L1)

Stade poitevin (N3) - RC Lens (L1)

JS Chemin bas d'Avignon (R2) - Clermont Foot (L1)

Bergerac (N2) - Metz (L1)

Red Star (Nat) - AS Monaco (L1)

Sochaux (L2) - Nantes (L1)

Hauts Lyonnais ou FC Bourgoin Jallieu (N3) - SC Bastia (L2)

Lyon La Duchère (N2) - AS Saint-Etienne (L1)

Andrezieux-Bouthéon (N2) - Montpellier (L1)

AS Cannes (N3) - Dijon (L2)

Jura Sud Foot (N2) - Saint-Denis FC (La Réunion)

ES Cannet-Rocheville (N3) - Olympique de Marseille (L1)

Feignies-Aulnoye (N3) - Paris Saint-Germain (L1)

ES Thaon (N3) - AS Beauvais (N2)

Lille (L1) - AJ Auxerre (L2)

Vénissieux (R1) - Créteil (Nat)

Troyes (L1) - Nancy (L2)

Reims Saint-Anne (R1) - Reims (L1)

Valenciennes (L2) - Strasbourg (L1)

Solidarité Scolaire (Guadeloupe) ou Sarre Union (N3) - FC Versailles (N2)