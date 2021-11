Coupe de France: groupes, qualifiés… le mode d’emploi du tirage pour les 32es de finale

Le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France se déroulera ce lundi. L’occasion pour les clubs de Ligue 1 de découvrir quelle équipe ils affronteront pour leur entrée en lice dans la compétition. Comme ces dernières années, des groupes seront constitués afin de limiter les déplacements. RMC Sport détaille les modalités du tirage au sort.

Qui pour succéder au PSG, titré dans l’édition précédente? Si trois duels du huitième tour restent encore à disputer, la Fédération française de football procèdera ce lundi au tirage au sort des 32es de finale de la Coupe du France. Un rendez-vous à ne pas manquer puisque les 20 clubs de Ligue 1 connaîtront l’équipe que chacun affrontera pour son entrée en lice dans la compétition le week-end des 18 et 19 décembre.

Dès 19h, le tirage au sort sera effectué par six sportifs tricolores: Léa Khelifi, Romane Dicko, Vincent Gérard, Nedim Remili, Florence Masnada et Ophélie David. Afin de ne pas en perdre une miette, le tirage au sort sera à suivre en direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.

Les clubs séparés en quatre groupes

Les 64 formations qualifiées seront à nouveau réparties dans quatre groupes de seize, dont la composition n’est pas encore connue, afin de limiter les déplacements géographiques. Toutefois, certaines règles régissent l’élaboration de ce pré-tirage. Les 20 clubs de Ligue 1 seront ainsi séparés à part égale dans les quatre groupes.

Avec seulement cinq équipes de L1, le risque de chocs entre gros paraît donc plus limité. Idem pour les douze derniers clubs de Ligue 2 encore en lice, ils seront répartis dans les quatre groupes (deux par groupe).

Les 64 qualifiés pour les 32es de finale

Ligue 1 (20): Angers, Bordeaux, Brest, Clermont, Lens, Lille, Lorient, Lyon, Marseille, Metz, Monaco, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Rennes, Reims, Saint-Etienne, Strasbourg, Troyes.

Ligue 2 (12): Quevilly-Rouen, Nancy, Valenciennes, Guingamp, Amiens, Dijon, Sochaux, Auxerre, Paris FC, Bastia, Toulouse, Nîmes.

National (4): Laval, Créteil, Red Star, Cholet (ou Club Franciscain).

National 2 (9): Andrézieux, Lyon-La Duchère, Vannes, Bergerac, Beauvais, Jura Sud, Versailles, Chartres, Vitré.

National 3 (12): Le Cannet, Feignies, Thaon, AS Cannes, Dinan-Léhon, Linas-Montlhéry, Stade Poitevin, Wasquehal, La Roche VF, Hauts-Lyonnais (ou Bourgoin-Jallieu), Sarre-Union (ou Solidarité Scolaire), Chauvigny.

Régional 1 (4): Saint-Denis FC, Vénissieux, Jumeaux de M’Zouazia, Reims Sainte-Anne.

Régional 2 (3) : Montauban, Chemins Bas d’Avignon, Panazol.