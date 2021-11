Coupe de France en direct: Le tirage des 32e de finale

Avancé un peu en raison de la cérémonie du Ballon d'or qui se déroule un peu plus tard (à suivre aussi en direct sur le site et l'appli RMC Sport), le tirage au sort des 32e de finale de Coupe de France a lieu ce lundi à partir de 19h. On vous explique tout le déroulement de ce tirage de Coupe par ici. Il s'agit de l'entrée en lice des 20 clubs de Ligue 1 qui connaîtront donc leur adversaire déterminé au sein de groupes géographiques. Les matchs auront lieu plus tôt que d'habitude, puis qu'ils ne sont pas programmés lors du premier week-end de janvier mais le week-end du 18 et 19 décembre.