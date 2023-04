Coupe de France: des supporters de Liverpool choqués par les grilles en bas des tribunes du Stade de France

Des supporters de Liverpool, club traumatisé par la catastrophe d'Hillsborough, fustigent l'utilisation de grilles pointues en tribunes à l'occasion du match Nantes-Toulouse en finale de la Coupe de France au Stade de France.

Pour des supporters anglais, qui plus est du club qui a connu les drames du Heysel et d'Hillsborough, c'est impensable. Une association de supporters de Liverpool a exprimé sa vive émotion face à l'installation de grilles pointues en bas des virages du Stade de France (Saint-Denis) pour la finale de Coupe de France entre le FC Nantes et le Toulouse FC. Ce dispositif de sécurité, qui vise à empêcher tout envahissement de la pelouse, fait l'objet de vives critiques en raison des risques encourus en cas de mouvement de foule.

"Il s'agit d'un fait choquant. Moins d'un an après les horribles événements survenus au Stade de France, c'est à vomir", dénonce l'Association des supporters handicapés de Liverpool, près de douze mois après le chaos survenu autour de l'enceinte dyonisienne avant la finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid. "L'installation de clôtures dans un stade de football est une horreur. Les responsables de notre sécurité n'ont-ils rien appris des tragédies passées? Enlevez-les!", ajoute le collectif de fans.

"La France a encore régressé"

Le 15 avril 1989, 97 personnes avaient trouvé la mort lors d'un match entre Liverpool et Nottingham Forest dans le stade d'Hillsborough à Sheffield. Le drame avait été causé par un mouvement de foule, qui avait provoqué l'écrasement de victimes contre les grilles installées dans les tribunes.

"La France a encore régressé en matière de sûreté et de sécurité, en continuant le traitement des personnes comme des animaux. Les amateurs de sport ne sont pas en sécurité en France. [...] La France ne devrait pas accueillir d'événement international majeur dans le domaine du football (ou du sport) tant que son gouvernement et ses autorités n'auront pas fait la preuve d'un changement significatif en matière de sécurité et de maintien de l'ordre", fustige Daniel Austin, journaliste britannique et supporter de Liverpool, monté au créneau lors des incidents de mai 2022 au Stade de France. "Ils ne comprennent tout simplement pas. Quelle horrible décision", appuie un tweet d'un compte dédié à un podcast sur le Liverpool FC.

"Les tragédies du passé ont montré à quel point de telles mesures sont dangereuses", pointe de son côté l'association Football Supporters Europe, rejoignant ainsi la colère en France de l'Association nationale des supporters.

Le préfet de police assure qu'il n'y a aucun danger

Ce n'est pas la première fois que ces grilles sont déployées au Stade de France. Elles avaient notamment été utilisées pour la finale de la Coupe de France 2016 entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille (4-2).

Au micro de BFMTV, Laurent Nuñez, préfet de police de Paris, a justifié l'emploi de ces grilles, en écartant notamment le risque d'un drame en cas de danger dans les tribunes: "On peut ouvrir les grilles s'il y a un écrasement de foule. La Fédération française de football et le consortium du Stade de France nous l'ont garanti. Depuis les incidents graves, notamment du Heysel, les barrières ont évolué techniquement. Elles peuvent s'abaisser en cas de pression majeure".