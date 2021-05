Coupe de France en direct: PSG-Monaco, à qui le titre?

Bonjour et bienvenue à tous

Première étape d'une semaine très importante pour le PSG, qui peut encore jour le titre dimanche, et possible récompense pour Monaco, qui peut décrocher un titre avant de jouer sa place en Ligue des champions dimanche, cette finale promet beaucoup entre deux des équipes les plus séduisantes de la saison. Attention, le coup d'envoi est décalé à 21h15, ce qui n'est pas l'idéal pour que les enfants puissent voir un des rares matchs en clauir à al télévision. Une question demeure: le CNOSF va-t-il suspendre les suspensions de Neymar et Kimpembe, leur permettant de disputer la finale? Pas sûr.