Coupe de France: la victoire 17-0 record de Nancy face à un club amateur

Entré en lice au cinquième tour de la Coupe de France ce dimanche, Nancy (National) a infligé un 17-0 aux amateurs du RC Nilvange, qui évoluent habituellement au dixième échelon français. Un record pour l'ASNL.

Quand la magie de la Coupe de France devient cauchemar. Heureux d'hériter de l'AS Nancy-Lorraine (National) au cinquième tour de la Coupe de France, les amateurs du RC Nilvange, qui évoluent d'ordinaire en deuxième division de district (le 10e échelon) se souviendront longtemps de leur rencontre face à des professionnels. Et pour cause, ils ont encaissé ce dimanche... un cuisant 17-0.

Si les Mosellans ont résisté un gros quart d'heure, les sept divisions d'écart se sont rapidement fait ressentir et la pluie de buts a commencé à la 18e, par l'intermédiaire d'Alexis Giacomini. Pour ne jamais s'arrêter, puisque Giacomini (auteur d'un quintuplé) et ses partenaires feront donc trembler les filets seize fois de plus jusqu'à la 88e, avec une dernière réalisation de Steven Baseya.

Plus compliqué en championnat

Si Albert Cartier avait fait souffler ses habituels titulaires, précisons que les Nancéiens avaient l'avantage d'évoluer devant leur public à Marcel-Picot, puisque l'affiche, initialement prévue à Nilvange, avait été inversée pour des raisons de sécurité et de coût d'organisation.

Ce succès historique pour l'ASNL, qui n'avait jamais marqué plus de neuf buts en compétition officielle, ne fera pas oublier les récentes difficultés traversées par le club. Bon dernier de Ligue 2 la saison passée - malgré le septième budget - et relégué en troisième division pour la première fois depuis 1976, Nancy a connu un début d'exercice délicat en National, devant attendre la quatrième journée pour enfin décrocher une victoire et lancer sa saison. Invaincus depuis, les Nancéiens sont actuellement septièmes en championnat.