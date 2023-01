EN DIRECT - Coupe de France: toutes les infos avant les 32es de finale et l'entrée en lice des clubs de Ligue 1

Président du club de Hyères et membre des Grandes Gueules sur RMC, Mourad Boudjellal a une nouvelle fois pesté contre la programmation du 32e de finale de Coupe de France entre l'OM et son équipe à Martigues. Privé d'un match dans l'antre du RCT, le stade Mayol à Toulon, le dirigeant a toutefois gardé le sourire et rêve d'un exploit.

"La cote est à 29. Je vous incite à parier sur nous parce samedi vous allez être surpris samedi à 15h30. Je le rappelle mais un billet de 100 euros cela fait 2900 euros et cela permettra de payer une demie facture d’électricité, a lâché avec le sourire le Varois sur RMC ce jeudi. Le match devait se dérouler au stade Mayol. Et ce n’est pas possible parce que le football suscite une espèce de violence gratuite et d’animosité entre des minorités de supporters. Et il se trouve que dans ce pays, les minorités font parfois la loi. Et ça c’est embêtant. Je n’ai rien contre Martigues mais ce n’est pas Toulon, ce n’est pas chez nous. S’il y a plus d’une division d’écart, ce qui est le cas comme il y en a trois, on devrait jouer le match à domicile. Et on est la seule équipe comme cela à jouer à l’extérieur puisque Martigues c’est plus près de Marseille que de Hyères."

Et de conclure avec une énième bravade: "On va gagner et après on va se taper Nice parce que c’est quand même une équipe de baltringues (rires). Et la finale ce sera face au PSG (rires)."