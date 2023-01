OM-Hyères: "La fête est gâchée", déplore Boudjellal, qui pourrait aligner une équipe B

Le FC Hyères a été dépossédé de l’organisation du 32e de finale de Coupe de France contre l'Olympique de Marseille pour des raisons de sécurité. Alors que la rencontre se déroulera finalement à Martigues ce samedi (15h30), le président du club varois, Mourad Boudjellal, a indiqué à RMC Sport qu’une équipe B pourrait être alignée par les pensionnaires de National 2.

La pilule n’est toujours pas passée pour Mourad Boudjellal. Alors que le club présidé par l’ancien patron du Rugby club toulonnais, le Hyères FC (National 2), devait initialement accueillir l’Olympique de Marseille en 32e de finale de la Coupe de France ce samedi (15h30), l’organisation de la rencontre a finalement été rendue aux Bouches-du-Rhône.

Le Hyères FC souhaitait que le match ait lieu à Mayol, l’antre du RCT, mais la Fédération française de football a refusé d’accéder à cette demande pour des raisons de sécurité, avec notamment un antagonisme entre supporters toulonnais et marseillais. Face au manque de structures adaptées dans le Var, Marseille a donc proposé de jouer ce 32e de finale à Martigues.

L’hypothèse d’un boycott écartée

"Ce qui me vexe c’est qu’on ne puisse pas jouer ce match à Toulon, a déploré Mourad Boudjellal ce mardi au micro de RMC Sport, à quatre jours de la rencontre. C’est grave que dans le département du Var on ne puisse pas organiser un 32e de finale de Coupe de France de football face à une belle équipe de Ligue 1. Ça me paraît aberrant, je n’arrive pas à comprendre."

Le président du club varois a longtemps menacé de boycotter le match. Mais il s’est finalement rétracté à cause des risques de sanctions, tout en faisant comprendre que les titulaires habituels n’allaient pas forcément être alignés. "Samedi, il faut qu’il y ait 11 personnes sur le terrain et il y aura 11 personnes sur le terrain… Après, on verra qui sera sur la pelouse. J’ai bien compris, en tant que président de ce club, que le boycott pouvait avoir des répercussions assez importantes pour l’avenir du club et je ne veux pas en être responsable."

"L’objectif est simplement de ne pas prendre 10 buts"

"L’équipe première est concentrée sur le championnat dans lequel on a encore une chance et sur le mois de janvier nous avons des échéances importantes, a poursuivi Boudjellal. La Coupe de France, c’était du bonus. En arrivant en 32e de finale et si on avait pu jouer le match au stade Mayol, c’était comme si on avait gagné cette Coupe de France. Donc maintenant, on l’a perdue, c’est terminé! La fête est gâchée, ce n’est pas une date qui est cochée, l’objectif est simplement de prendre moins de 10 buts car deux chiffres ça serait la honte. Mais on nous a manqué de respect ! La seule chose que je peux dire c’est que l’OM n’a pas à s’inquiéter: tout va bien se passer pour eux dans ce match."

Si une équipe de Hyères sera bien présente sur la pelouse de Martigues pour affronter les hommes d’Igor Tudor, Boudjellal, quant à lui, a de fortes chances de ne pas faire le déplacement. "Pour le moment, je suis quasiment sûr de ne pas aller au stade. Ce match, je l’ai zappé. Si je le boycotte, pas mon équipe mais moi en tant que personne, ça pourra au moins me permettre de voir un match de mon équipe à la télé, comme à l’époque du RCT quand je ne me déplaçais pas. Pour moi, ce match n’existe pas." Le message est passé.