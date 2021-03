Coupe de France: le coup d'envoi de PSG-Lille finalement décalé à 17h45

Le 8e de finale de Coupe de France PSG-Lille le 17 mars, qui était initialement programmé à 14h, a été décalé à 17h45. L'horaire inhabituel de cette affiche avait suscité des critiques, notamment dans le camp lillois. Ce changement entraîne aussi des modifications dans le programme de la 30e journée de Ligue 1.

Tout ça pour ça… Mercredi prochain, le 17 mars, le PSG accueillera Lille en huitième de finale de la Coupe de France à 17h45 au Parc des Princes, selon la Fédération football de football. Eurosport, co-diffuseur de la rencontre avec France 3, avait annoncé un peu plus tôt ce vendredi un coup d'envoi à 16h45.

Le coup d’envoi de ce choc était initialement programmé à 14h à la demande de France 3. La chaine du service qui dispose du premier choix dans cette compétition n’avait pas souhaité bouleverser ses programmes de l’après-midi, ni de la soirée selon des informations de L’Equipe.

Cet horaire très inhabituel avait suscité les critiques de Christophe Galtier, qui l’avait qualifié de "ridicule" avant de préciser sa pensée ce vendredi juste avant le changement d’horaire : "Mercredi, s'il fait beau, les enfants sont dehors. Après, vers 17h30/18h vous rentrez parce que c'est le couvre-feu. 14h, ce n'est pas comme 16h, 18h ou 21h, c'est dommage de placer ce match à un moment où les gens peuvent prendre l'air, être dehors. J'espère qu'il y aura du bon sens de la part du diffuseur. Ce serait mieux de le mettre un peu plus tard."

André : "C'est mieux pour la récupération"

Si le coach lillois a déclaré ne pas savoir si son club avait formulé une requête auprès de la FFF, un accord a donc été trouvé pour un coup d’envoi à 16h45 au Parc. "On a appris ça, c'est plus dans la norme, a rebondi quelques minutes plus tard Benjamin André. C'est la programmation, malheureusement on n'a pas notre mot à dire. Un match un mercredi à 14h, ça n'est pas arrivé souvent. 17h, c'est déjà un peu mieux, surtout au niveau de la récupération. Même pour les supporters, c'est mieux."

Des changements en pagaille pour la 30e journée de L1

Pour rappel, les autres huitièmes de finale de Coupe de France se dérouleront les 7 et 8 avril, dates des quarts de finale de Ligue des champions pour lesquels les Parisiens se sont qualifiés mercredi aux dépens du Barça. Et raison pour laquelle PSG-Lille est avancé à mercredi. Une décision qui impacte aussi la 30e journée de Ligue 1 avec trois matchs décalés ou avancés. Suivez bien, c'est un peu compliqué : le match des Lillois face à Nîmes, initialement programmé le samedi 20 mars à 17h, est décalé au dimanche 21 à 17h05. A ce créneau horaire, le match Saint-Etienne-Monaco est du coup avancé au vendredi 19 mars à 21h, entraînant le décalage de la rencontre Nice-OM, prévue à cette date, au samedi à 17h.