Coupe de France: le doublé express du héros inattendu de Toulouse face à Nantes, Logan Costa

Logan Costa a refroidi très vite les supporters de Nantes au Stade de France, en marquant un doublé rapide pour Toulouse ce samedi, en début de finale de Coupe de France.

Un début de match en fanfare pour Toulouse. Les Violets ont vite fait le break face à Nantes ce samedi, en finale de la Coupe de France. Et c'est à un homme que l'on doit ce début de rencontre enflammé: Logan Costa, auteur d'un doublé... en six minutes seulement!

Ses deux premiers buts avec Toulouse

Sur un corner de van den Boomen, le défenseur saute plus haut que tout le monde et surtout qu'Andrei Girotto, qui était chargé de le couvrir, pour ouvrir le score de la tête à la 4e minute. Six minutes, plus tard, Van den Boomen est de nouveau à l'oeuvre, cette fois sur coup franc. Sur une déviation... de Girotto, Spierings parvient à remettre le ballon dans la surface et Logan Costa vient encore une fois placer sa tête.

Le joueur de 22 ans a tout simplement signé... les deux premiers buts de sa saison. Et ses deux premiers buts tout court avec le TFC. Au 21e siècle, aucun joueur n’a inscrit un doublé aussi rapidement dans une finale de Coupe de France que le Cap-Verdien, informe Opta. Pas mal pour ouvrir son compteur.