EN DIRECT - Coupe de France: le préfet de police de Paris s'explique sur RMC avant Nantes-Toulouse

Bonjour à tous et bienvenue dans le live de la finale de Coupe de France

C'est le grand jour: ce samedi, a lieu la finale de la Coupe de France entre le FC Nantes et Toulouse, au Stade de France. Un match qui se dispute à partir de 21h.

Les Nantais, tenants du titre, veulent conserver leur trophée et donner un nouveau souffle à une saison bien délicate. Car les Canaris sont à la peine en Ligue 1 et luttent pour leur maintien. Pour les Toulousains, il s'agit de tenter de glaner une nouvelle Coupe de France depuis 1957 et ce trophée... désormais disparu.

Nantes-Toulouse, finale de la Coupe de France, coup d'envoi à 21h. Un match diffusé en TV sur France 2, à suivre en direct intégral radio sur RMC et dans notre live-texte sur RMC Sport.