Coupe de France: Le gros dilemme du capitaine de Cassel et… ultra du PSG

Interrogé dimanche par Le Parisien à la veille du 16eme de finale de la Coupe de France entre Pays de Cassel et le PSG, lundi au stade Bollaert (20h45), Alexis Zmijak, capitaine du club de Régional 1, est aussi un ultra du PSG, membre de Collectif Ultra Paris (CUP). Le fan de Sergio Ramos s’attend à vivre une rencontre vraiment pas comment les autres.

Si le PSG décroche son ticket pour les 8emes de finale de la Coupe de France ce lundi soir à Lens, un joueur de l'US Pays de Cassel pourrait accompagner les joueurs parisiens au moment d’aller saluer les supporters dans le parcage visiteur. Car Alexis Zmijak, défenseur et capitaine de la formation amateur (Régional 1), en a fait la promesse. Lui l’amoureux du PSG, le membre du Collectif Ultra Paris (CUP), aurait dû être avec eux s'il n'avait pas une qualification pour les 8e de finale à aller chercher face à ses idoles. S’il n’a jamais vécu en Ile-de-France, cet électricien qui a chamboulé son emploi du temps pour défier le PSG, est un ultra parisien.

Lui aussi pense au choc contre le Bayern!

Distance oblige, il n’a assisté qu’à deux matchs au Parc des Princes cette saison, contre Monaco et l’OM. "En tribune Auteuil, j’ai vécu des choses vraiment fortes en tant que supporter", confiait-il dimanche au Parisien. Rien de comparable avec ce qu’il s’apprête à vivre ce lundi soir. Etre au marquage de Neymar ou Kylian Mbappé (mais pas de Messi, laissé au repos), un rêve fou. Un sacré dilemme aussi pour ce fan de Sergio Ramos : "Pour moi personnellement, c’est génial de me retrouver dans cette situation. Mais si Mbappé part au but, je le tacle ou pas ? Est-ce que je me dis : Attends, il doit jouer le Bayern Munich en Ligue des champions bientôt", conclut-il en riant.