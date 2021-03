Coupe de France: Mbappé et le PSG qualifiés sans peine à Brest, avant de recevoir le Barça

Avant d'affronter le Barça en huitième de finale retour de la Ligue des champions (en exclusivité sur RMC Sport 1), le PSG s'est qualifié ce samedi soir pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Le club de la capitale s'est imposé 3-0 sur la pelouse du Stade Brestois 29, avec un doublé de Kylian Mbappé.

Contrat rempli pour le Paris Saint-Germain. Toujours sans Neymar, le club de la capitale s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France ce samedi soir, en s'imposant 3-0 sur la pelouse du Stade Brestois 29 et n'enregistrant a priori aucune blessure. La réception du Barça, mercredi soir au Parc des Princes en huitième de finale retour de la Ligue des champions, a donc été préparée de la meilleure façon.

Face à la formation bretonne très joueuse d'Olivier Dall'Oglio, cinquième meilleure équipe à domicile en championnat (mais qui s'est passée de quelques titulaires), les hommes de Mauricio Pochettino ne pouvaient pas se permettre d'être en dilettante. Kylian Mbappé l'a bien compris en prenant très vite ses repsonsabilités, pour ouvrir le score d'une puissante frappe du pied gauche après un rush plein axe (9e, 1-0).

Il a toutefois bien été aidé par Bandiougou Fadiga, le jeune milieu prêté par le PSG, coupable d'une fâcheuse perte de balle. Son ancien coéquipier Sébastien Cibois, qui a quitté l'effectif parisien l'an dernier, lui a par contre fait une belle frayeur avec une semelle sur la cheville gauche. Plus de peur que de mal.

Di Maria a rejoué

Pablo Sarabia, sur un bon travail de Julian Draxler, a mis Paris à l'abri peu avant la pause (44e, 2-0). Pour l'Espagnol, qui regagne du temps de jeu ces derniers temps, à l'instar de son partenaire allemand, il s'agit de son deuxième but en trois jours, après celui qui a permis d'obtenir la victoire en championnat à Bordeaux (1-0).

Le score aurait pu être plus lourd pour les Parisiens, entre les occasions de Kylian Mbappé (36e, 54e) et de Leandro Paredes (55e). Une réduction du score aurait aussi pu survenir à cause d'une belle bourde du fébrile Sergio Rico (59e). Le sauvetage d'Ander Herrera a permis aux siens de pouvoir gérer sans trop de difficulté le reste de la rencontre, en gérant les conditions physiques de Thilo Kehrer, du capitaine du soir Marco Verratti et d'Angel Di Maria (remplaçant au coup d'envoi). Surtout, Kylian Mbappé, de la poitrine, a fait en sorte d'éviter toute déconvenue et tout stress en fin de match (73e, 3-0).

Pendant ce temps, le Barça aussi a gagné

"On avait l'ambition de se qualifier, de tout de suite se mettre à l'abri, a commenté Kylian Mbappé au micro de France 2. Le match d'aujourd'hui était important, et on bascule sur une autre compétition, un autre contexte. On se prépare normalement et sereinement."

Au même moment, le FC Barcelone jouait en championnat sur le terrain d'Osasuna. Jordi Alba et Illaix Moriba ont permis au Barça de s'imposer 2-0. Sans briller, une fois de plus.