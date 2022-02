Coupe de France: Nantes éteint Bastia et rejoint Monaco en demi-finale

Réaliste à défaut d'être flamboyant, le FC Nantes a sorti Bastia (2-0) ce jeudi soir en demi-finale de la Coupe de France. Les Canaris affronteront Monaco pour une place en finale.

Monaco connaît son adversaire. Tombeur d’Amiens (2-0) en quarts de finale, le club du Rocher affrontera le FC Nantes pour une place en finale de la Coupe de France. L’autre demi-finale opposera le "Petit Poucet" versaillais, pensionnaire de National 2, à l’OGC Nice. Deux affiches programmées les 1er et 2 mars.

Après le tirage au sort effectué mercredi par Didier Deschamps, il restait à départager Nantais et Bastiais à la Beaujoire. Et s’ils n’ont pas régalé leur public par leur qualité de jeu, les hommes d’Antoine Kombouaré ont au moins assuré l’essentiel avec un succès 2-0 pour retrouver le dernier carré de la Coupe de France, trois ans après leur défaite face au PSG (3-0) aux portes de la finale. Ils n’ont eu besoin que de trois minutes pour ouvrir le score sur un penalty obtenu par Randal Kolo Muani et transformé par Ludovic Blas, en force, sous la barre de Johny Placide (3e).

Kolo Muani encore décisif

La soirée s’annonçait longue pour les Corses. Mais les joueurs de Régis Brouard, 17es de Ligue 2, n'ont pas du tout été sonnés par cette ouverture du score. Pas toujours précis offensivement mais sans complexe face au 10e de Ligue 1, ils ont haussé le ton et l'ancien Parisien Rémy Descamps, préféré à Alban Lafont en Coupe de France, a dû s'employer à plusieurs reprises pour repousser les tentatives de Benjamin Santelli (9e, 16e, 38e) et Christophe Vincent (19e), qui a même trouvé le poteau (27e).

Devant au score mais loin d'être serein, Nantes a attendu la 72e minute pour faire le break grâce à l'inévitable Randal Kolo Muani. Celui qui rejoindra Francfort cet été, sans rapporter la moindre indemnité de transfert à son club, a profité d'une petite erreur de Placide pour mettre les Canaris à l'abri. Son neuvième but de la saison. Le FCN aura encore besoin d'un grand Kolo Muani au prochain tour pour espérer retrouver la finale de la Coupe de France. La dernière fois, c'était... en 2000 (2-1 contre Calais).