Coupe de France: Nice va offrir le déplacement à Versailles après l'inversion du match

INFO RMC SPORT - Alors que la demi-finale de Coupe de France Versailles-Nice va finalement se jouer à Nice le 1er mars, le club azuréen a décidé de payer le déplacement à son adversaire amateur. En plus de lui laisser la recette.

N'ayant pu trouver un terrain en Île-de-France pour disputer son historique demi-finale de Coupe de France, Versailles se déplacera finalement à l'Allianz Riviera le 1er mars prochain.

Alors qu'il avait déjà indiqué à Nice-Matin que l'OGC Nice allait laisser l'intégralité des recettes à son adversaire francilien, le président du Gym Jean-Pierre Rivère, contacté ce samedi matin par RMC Sport, a affirmé que Nice allait également offrir le déplacement aux pensionnaires de National 2.

Nice va payer l'avion, le car et l'hôtel

"Si on avait joué à l'extérieur, on aurait évidemment laissé la recette à Versailles. Nous devions nous déplacer, ça ne sera pas le cas donc nous allons faciliter leur déplacement, explique le dirigeant. Comment? En leur offrant les frais d'avion, de bus, d'hôtel."

Si le président juge "appréciable" le fait de pouvoir accueillir la demi-finale pour des supporters qui rêvent d'une finale (la dernière remonte à 2006) et d'un titre (1997), il regrette aussi que Versailles n'ait pas réussi à trouver de solution.

Hier, en conférence de presse, l'entraîneur niçois Christophe Galtier s'est exprimé sur ce sujet. "C'est très malheureux pour Versailles", a reconnu le coach des Aiglons. "Je me mets à la place des joueurs et des supporters. Cela doit être contrariant et frustrant. Il y a des contraintes liées à la VAR et la goal-line. Je trouve surprenant qu'on ne puisse pas trouver un stade à Paris."