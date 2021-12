Coupe de France: porté par Mbappé, le PSG se qualifie facilement aux dépens de Feignies-Aulnoye

Avec ses jeunes et un Kylian Mbappé toujours aussi tranchant, auteur d'un doublé, le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les 16es de finale de la Coupe de France en dominant (3-0) Feignies-Aulnoye.

Sans trembler malgré un onze très remanié, le Paris Saint-Germain a obtenu ce qu’il était venu chercher à Valenciennes, à savoir sa qualification pour les 16es de finale de la Coupe de France, où l’attendait déjà Vannes. Concentrés et appliqués, les Parisiens n’ont pas eu besoin de sortir le grand jeu pour faire la différence contre la modeste équipe de Feignies-Aulnoye (N3), logiquement battue (3-0).

La formation de Mauricio Pochettino, en quête de la bonne carburation et des ajustements adéquats, plus conformes à ses ambitions de titre en Ligue des champions, n’a pas donné la pleine mesure de son potentiel en l'absence de Lionel Messi. Il n’en a pas vraiment eu besoin non plus. Comme souvent depuis le début de la saison, Kylian Mbappé s’est chargé de déclencher les principaux mouvements parisiens pour enterrer l’affaire rapidement.

Le prodige de Bondy a pris la défense adverse à défaut grâce à sa vitesse dans la surface adverse et obtenu les deux penalties au cours de la première période (16e, 31e). S’il s’est chargé de transformer le premier, le champion du monde a laissé le second à Mauro Icardi, longtemps maladroit malgré de très belles situations. Peu utilisé par son entraîneur, l’international argentin a touché le poteau (22e), après s’être vu refuser un but à juste titre, pour une position de hors-jeu (12e).

Du temps de jeu donné aux jeunes

Devant la tranquilité apparente avec laquelle ses joueurs parvenaient à manoeuvrer leurs adversaires, Mauricio Pochettino n’a pas tardé à procéder à ses premiers changements, remplaçant notamment Sergio Ramos, qui n’aura donc joué que 45 minutes, par Colin Dagba. Ce qui n’a, au demeurant, pas changé grand-chose. Les Parisiens ont conservé le contrôle du ballon en seconde période en se positionnant très haut dans le camp adverse.

Très attendu pour sa première titularistion sous les couleurs du PSG, le jeune Xavi Simons (18 ans), toujours en mouvement et disponible, juste techniquement, a réalisé une prestation très intéressante, à l’image d’une sublime avant-dernière passe pour Colin Dagba, passeur décisif pour le doublé de Kylian Mbappé (51e). Désireux de se faire une place au sein d’un effectif XXL, le Néerlandais ne s’est pas caché, et mérite d’être revu.

Pochettino espérait pouvoir profiter de la rencontre pour lancer ses jeunes, et il a tenu parole. Le coach parisien a ainsi tenu compte de la physionomie du match, sans danger pour son équipe, pour faire entrer Edouard Michut (18) et Ismaël Gharbi (17), deux autres purs produits de la formation parisienne, très à l’aise avec le ballon, eux aussi, avant de donner sa chance au défenseur El Chadaille Bitshiabu (16 ans). Dans cette configuration, le PSG a poussé pour inscrire un quatrième but, en vain. L'essentiel était déjà assuré depuis fort longtemps.