Toutes les affiches des 16es de finale de la Coupe de France, avec un choc Lens-Lille

Le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de France a eu lieu ce dimanche, avant le coup d'envoi du match entre l'Entente Feignies-Aulnoye et le PSG. Parmi les plus belles affiches, un derby du nord entre Lens et Lille.

Les 32es de finale de Coupe de France pas encore terminés, on connaît déjà les affiches des 16es de finale. Le tirage au sort a eu lieu ce dimanche, au Stade du Hainaut à Valenciennes, théâtre de la rencontre entre l'Entente Feignies-Aulnoye (N3) et le PSG. Les "gros" de Ligue 1 ont plutôt été épargnés mais il y aura un derby du Nord en forme de choc, entre Lens et Lille à Bollaert.

Les matchs auront lieu les 2 et 3 janvier prochains. Reste toutefois une inconnue: quid de la rencontre entre le Paris FC et l'OL, stoppée définitivement vendredi après de graves incidents entre supporters à Charléty? Le délai est en tout cas très court pour recaser éventuellement le match...

Toutes les affiches des 16es de finale

OGC Nice - Paris FC ou Olympique Lyonnais

AS Cannes (N3) - Toulouse (L2)

Linas Monthléry (N3) - Amiens (L2)

FC Bergerac Périgord (N2) - Créteil (National)

AS Nancy Lorraine (L2) - Stade Rennais (L1)

FC Versailles 78 (N2) - La Roche Vendée (N3)

Stade Brestois (L1) - Girondins de Bordeaux (L1)

US Chauvigny (N3) - Olympique de Marseille (L1)

SC Bastia (L2) - Clermont Foot 63 (L1)

ES Thaon (N3) - Stade de Reims (L1)

Jura Sud Foot (N2) - AS Saint-Etienne (L1)

Montpellier HSC (L1) - RC Strasbourg Alsace (L1)

Feignies Aulnoye (N3) ou PSG (L1) - Vannes OC (N2)

AS Vitré (N2) - FC Nantes (L1)

Quevilly Rouen Métropole (L2) - AS Monaco FC (L1)

RC Lens (L1) - LOSC Lille (L1)

