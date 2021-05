Coupe de France: pourquoi Neymar ne devrait pas être suspendu pour la finale, malgré son jaune

Averti dans les dernières minutes du temps réglementaire de la demi-finale de Coupe de France entre le PSG et Montpellier, alors qu'il était sous la menace d'une suspension, Neymar pourrait tout de même disputer la finale et la fin de la saison.

Neymar pourrait bien être présent au Stade de France le 19 mai, malgré une sanction qui couve. Lors de la qualification arrachée mercredi soir par le Paris Saint-Germain à Montpellier, l'attaquant brésilien a écopé d'un carton jaune dans les dernières minutes du temps réglementaire. Il s'agissait de son troisième avertissement (après ceux récoltés contre Strasbourg et Saint-Étienne) sur une période de dix matchs français, ce qui est synonyme de suspension pour un match. Mais une subtilité du règlement pourrait permettre au club de la capitale de pouvoir compter sur sa star jusqu'à la fin de la saison.

Lorsqu'un joueur écope d'un troisième carton jaune en dix matchs, la suspension n'est généralement pas effective dès la rencontre suivante. Elle prend effet à partir de la semaine qui suit la prochaine réunion de la commission de discipline de la FFF. La sanction n'est pas seulement valable pour la compétition dans laquelle le carton a été adressé, car la Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des champions sont liés.

Absent pour le premier match officiel de la saison prochaine?

La notification du carton jaune de Neymar ne sera vraisemblablement effectuée qu'au cours de la réunion qui aura lieu dans la semaine du 17 mai. Alors, la suspension ne prendra effet qu'à partir de la semaine suivante. C'est pour cela que Memphis Depay, après avoir été averti le 21 avril en Coupe de France, avait pu affronter Lille et Monaco en championnat le 25 avril et le 2 mai, avant de purger sa suspension le 8 mai contre Lorient. Il faudrait, pour que Neymar rate la finale, que la commission avance sa date de réunion et que celle-ci se tienne d'ici la fin de la semaine.

Si les timings sont les mêmes qu'habituellement, la finale de la Coupe de France étant prévue le 19 mai et la saison de Ligue 1 prenant fin le 23 mai, Neymar pourrait être en mesure de terminer la saison 2020-2021 du PSG. Il serait alors suspendu pour le premier match officiel français de la saison 2021-2022. Si le Paris Saint-Germain remporte le championnat ou la Coupe de France, ce serait alors le Trophée des champions prévu le 1er août au Bloomfield Stadium de Tel-Aviv (Israël). Sinon, ce serait à l'occasion de la première journée de L1.