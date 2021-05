PSG: la mise au point de Mbappé après ses propos sur Lille et le titre en Ligue 1

Auteur d'une phrase remarquée sur la probable perte du titre en Ligue 1, Kylian Mbappé a tenu à préciser sa pensée, après la qualification du PSG pour la finale de la Coupe de France contre Montpellier (2-2, 6 tab à 5). Avec un petit mot pour le LOSC.

Quelques minutes à peine après son passage derrière le micro d'Eurosport, Kylian Mbappé a tenu à préciser le fond de sa pensée sur Instagram. Après la qualification difficile du PSG pour la finale de la Coupe de France aux dépens de Montpellier ce mercredi (2-2, 6 tab à 5), l'attaquant parisien avait évoqué la probable perte du titre en Ligue 1.

"Il y a encore deux titres à aller chercher, on n'a pas encore perdu le titre. On va se concentrer sur nos matchs, tous les gagner. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Si on perd ce championnat, c'est nous qui l'aurons perdu. Pas eux qui l'auront gagné", avait-il lancé sur Eurosport. Une référence aux quatre points d'avance de Lille à deux journées de la fin du championnat. Mais surtout à la saison très décevante de Paris.

"Si nous perdons le titre, on est les seuls responsables"

"Lille fera un beau champion s'ils sont couronnés mais avec huit défaites, si nous perdons le titre, on est les seuls responsables", a ensuite écrit le champion du monde sur Instagram pour apporter des précisions. Histoire de stopper tout début de polémique, notamment chez des supporters lillois qui pouvaient se sentir un poil lésés.

Dimanche, le LOSC affrontera Saint-Etienne, avant de se rendre à Angers. Quatre points permettraient aux Nordistes de valider le sacre sans se soucier des résultats de son dernier concurrent, Paris, qui jouera contre Reims puis à Brest.