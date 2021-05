Coupe de France: sur quelle chaîne suivre la finale Monaco-PSG

L'AS Monaco et le PSG se retrouvent, deux des équipes qui ont dominé la saison en France, se retrouvent ce mercredi pour une finale de Coupe de France. Dans un Stade de France à huis clos, le coup d'envoi sera donné à 21 heures 15. La rencontre sera à suivre sur France 2 et Eurosport 2.

L'AS Monaco pourra-t-elle contester la suprématie du PSG en Coupe de France? Sur les six dernières éditions, la formation parisienne a remporté le trophée à cinq reprises, seulement battue en 2019 par le Stade Rennais. Les joueurs de Niko Kovac, étincelants cette saison, ont d'ailleurs la recette pour s'imposer face au club parisien.

Les deux affrontements en Ligue 1 cette saison ont tourné à l'avantage de Monaco (3-2, 2-0). Cette finale de Coupe de France sera à suivre à partir de 21 heures 15 sur France 2 et Eurosport 2. En cas de succès, ce serait un deuxième trophée cette saison pour le PSG, déjà vainqueur en janvier du Trophée des champions face à l'OM.

A huis clos mais avec la présence de Macron

Eliminé de la Ligue des champions au stade des demi-finales, et deuxième de Ligue 1 avant la dernière journée ce dimanche, le PSG joue une partie de sa saison ce mercredi au stade de France. Mauricio Pochettino espère pouvoir compter sur Neymar et Presnel Kimpembe, alors que le CNOSF doit donner un verdict dans la journée concernant la suspension des deux joueurs.

Niko Kovac pourra lui s'appuyer sur ses principaux atouts offensifs dont Wissam Ben Yedder, convoqué ce mardi par Didier Deschamps pour participer au prochain Euro. Troisième de Ligue 1 après 37 journées, Monaco a brillé cette saison et ambitionne de décrocher la 6e Coupe de France de son histoire, 30 ans après la dernière remportée en 1991.

Pour rappel, la partie se déroulera à huis clos en raison du couvre-feu en vigueur à 21 heures. Mais le Président de la République, Emmanuel Macron, sera bien présent pour assister à la partie. Le chef de l'Etat participera au traditionnel protocole du début de match et remettra le trophée au capitaine victorieux. Une soirée à suivre bien sûr sur l'antenne de RMC avec Jano Rességuié, la voix du foot aux commentaires, et en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.