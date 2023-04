Coupe de France: Toulouse privé de Ligue Europa en cas de victoire ? Ce que dit le règlement

Le règlement de l'UEFA sur la multipropriété des clubs pourrait empêcher le Toulouse FC, qui a le même propriétaire que l'AC Milan, de disputer la Ligue Europa en cas de victoire de la Coupe de France contre le FC Nantes.

Treize ans après, le Toulouse FC peut-il vraiment retrouver la scène européenne? Une victoire contre le FC Nantes en finale de la Coupe de France, samedi soir au Stade de France, lui octroierait théoriquement la qualification pour la phase de groupes de la Ligue Europa, compétition que les Violets avaient disputé en 2009. Sauf qu'en l'état, le règlement de l'UEFA pourrait empêcher les hommes de Philippe Montanier de jouer prendre part à cette C3. En cause: le propriétaire, qui est le même que celui de l'AC Milan, qui devrait se retrouver en Ligue des champions ou en Ligue Europa la saison prochaine.

Le Toulouse FC et l'AC Milan sont tous deux propriétés du fonds d'investissements américain RedBird. Le club français avait été le premier à être racheté, en 2020, pour un montant estimé à 20 millions d'euros. Un an plus tard, le 31 août 2021, c'était au tour de la formation lombarde, que le fonds Elliott Management a vendu pour 1,2 milliard d'euros.

Deux clubs d'un même propriétaire ne peuvent pas jouer simultanément l'Europe... en théorie

Problème: si un propriétaire a bien le droit de posséder plusieurs clubs de football en Europe, il ne peut cependant y avoir deux clubs d'un même détenteur participant en même temps à la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. Cette interdiction vaut pour la présence de deux clubs dans la même compétition, mais aussi par exemple si l'un est qualifié en C1 et l'autre en C4.

Dans le règlement de ses compétitions, l'UEFA indique clairement avec l'article 5: "Aucune personne physique ou morale ne peut avoir le contrôle de ou exercer une influence sur plus d'un club participant aux compétitions interclubs de l'UEFA". En matière de "contrôle" et d'"influence", l'instance considère qu'il s'agit du "fait d'être en mesure d'exercer, de quelque manière que ce soit, une influence décisive lors de la prise des décisions du club".

À l'été 2017, le problème s'était posé pour le RB Leipzig et le Red Bull Salzbourg, clubs du groupe Red Bull. Salzbourg, champion d'Autriche, s'était qualifié pour les tours de qualification de la Ligue des champions; Leipzig, deuxième du championnat d'Allemagne, avait décroché son ticket pour la phase de groupes.

Une enquête de l'instance du contrôle financier des clubs de l'UEFA avait été lancée et avait conclu à une violation de l'article 5. Recommandation avait été faite de valider la qualification de Salzbourg, pas celle de Leipzig. Pour se conformer au règlement, Red Bull s'est officiellement retiré de l'assemblée générale et du comité d'administration du club autrichien. Une convention de prêt entre les deux équipes avait aussi été enterrée. L'UEFA avait fini par délivrer le feu vert. Même si dans les faits, la marque de boisson énergisante est toujours propriétaire des deux clubs.

Vers un assouplissement du règlement ?

Pour montrer patte blanche, RedBird devra-t-il lui aussi procéder à des ajustements dans l'organigramme du Toulouse FC? Damien Comolli, président du club, est en tout cas l'homme de confiance du fonds. À l'AC Milan, à la lutte pour la 4e place en Serie A et actuellement en demi-finale de la Ligue des champions, la direction est assurée par Paolo Scaroni, qui était en poste avant le rachat.

Il se pourrait aussi à l'avenir que l'UEFA assouplisse son règlement sur la multipropriété des clubs. Lorsque le sujet est revenu sur la table au moment de l'intérêt du Qatar et d'Ineos pour Manchester United, le président de l'instance européenne avait fait comprendre que les règles pourraient bientôt changer. "On doit parler de ces règles et voir ce que l'on fait à ce sujet-là, avait déclaré Aleksander Ceferin dans la presse anglaise en mars. Il y a de plus en plus d'intérêt dans la multipropriété. On ne doit pas juste dire non aux investissements pour des cas de multipropriété, mais on doit décider quelles règles on veut mettre en place dans ces cas-là, parce que les règles doivent être strictes".

En attendant, si l'UEFA devait mettre son veto par rapport au Toulouse FC, le billet qualificatif de la Coupe de France pour la Ligue Europa pourrait revenir au 5e de Ligue 1 (lorsque le vainqueur est déjà qualifié via le championnat, le finaliste ne récupère pas le ticket européen). La 6e place deviendrait alors qualificative pour les barrages de la Ligue Europa Conférence.