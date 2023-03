Deux clubs d'un même propriétaire bientôt autorisés à jouer en même temps la Ligue des champions?

L'UEFA et son président Aleksander Ceferin réfléchissent à modifier la réglementation concernant la multipropriété. Des clubs ayant le même propriétaire pourraient être amenés à disputer la même compétition. La décision pourrait changer beaucoup de choses dans le dossier de rachat de Manchester United.

Ce pourrait être un tournant dans l'histoire du football européen : dans l'émission Overlap de Gary Neville, le président de l'UEFA Aleksander Ceferin a confié que l'instance européenne réfléchissait à réviser le règlement sur la multipropriété. Ce n'est pas encore fait et l'idée sera sans doute débattue, mais si elle était adoptée, elle permettrait notamment à deux clubs dont le propriétaire est identique de disputer la même compétition.

"On doit parler de ces règles et voir ce que l'on fait à ce sujet-là, a expliqué Ceferin, dans des propos rapportés par le Times. Il y a de plus en plus d'intérêt dans la multipropriété. On ne doit pas juste dire non aux investissements pour des cas de multipropriété, mais on doit décider quelles règles on veut mettre en place dans ces cas-là, parce que les règles doivent être strictes.

"On ne pense pas seulement à Manchester United"

L'évolution du règlement pourrait changer beaucoup de choses dans le dossier de rachat de Manchester United. A l'heure actuelle, les propriétaires du club mancunien auraient reçu deux offres : une du Qatar, déjà propriétaire du Paris Saint-Germain, et une d'Ineos, propriétaire de l'OGC Nice. Des clubs qui disputent déjà la Ligue des champions, ou ont l'ambition de la jouer dans le futur.

"On ne pense pas seulement à Manchester United, assure Ceferin. On a cinq ou six propriétaires de clubs qui veulent en acheter un autre. On doit voir quoi faire." Le conflit d'intérêt, dans le cas ou un propriétaire verrait ses deux clubs s'affronter en Ligue des champions ou dans une autre compétition européenne, semble évident. Mais le président de l'UEFA a une réponse.

"D'un côté, c'est vrai que si vous êtes le propriétaire de deux clubs qui jouent dans la même compétition, vous pouvez dire à l'un des deux de perdre parce que vous voulez que l'autre gagne, reconnaît-il dans un premier temps. Mais pour vous, en tant que joueur, pensez-vous que c'est facile de le faire ? Et pensez-vous qu'il est facile de dire à un coach de perdre le match parce que vous voulez que l'autre gagne ?" Pas sûr toutefois que le monde du football ait le même optimisme qu'Aleksander Ceferin.