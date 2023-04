EN DIRECT - Coupe de France: des coupures de courant pendant la finale Nantes-Toulouse ?

La finale de la Coupe de France prévue samedi au Stade de France n’échappe pas aux menaces de coupures d’électricité, très à la mode ces derniers jours.

Selon nos informations, la préfecture et Enedis sont en discussions avec les responsables du Stade de France sur ce sujet. Le risque est réel, et est pris très au sérieux. Des mesures compensatoires seront mises en place notamment quatre groupes électrogènes, très puissants, capables de fournir l’énergie nécessaire à l’enceinte. Malgré ce risque, au cœur des discussions préparatoires à l’événement, on se montre plutôt optimiste sur la bonne tenue de la finale.

LB