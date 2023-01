Coupe de France: un salarié du PSG est le petit fils du fondateur de l'US Pays de Cassel

Florent Prince, salarié du PSG, vivra un match particulier ce lundi entre le club de la capitale et l'US Pays de Cassel. En effet, le chef de projet sponsoring du club est aussi le petit-fils de Michel Vaesken, fondateur du petit club de R1 qui affrontera le PSG en 16es de Coupe de France lundi.

La fameuse "magie de la Coupe". Florent Prince, chef de projet sponsoring du PSG, vivra un match particulier ce lundi entre le Paris Saint-Germain et l'US Pays de Cassel, club de R1, en 16es de finale au Stade Bollaert. Le salarié du club de la capitale depuis 2016 n'est autre que le petit-fils de Michel Vaesken, fondateur du club du Pays de Cassel.

"Cest une vraie récompense pour eux d’affronter le club de la capitale"

"Ce match est très particulier pour moi, le Pays de Cassel est la région de ma famille, raconte le jeune au micro de la TV du PSG. C’est un club qui est aujourd’hui présidé par mon oncle Jean Jacques Vaesken." Le club a été co-fondé par Michel, grand-père de Florent, et a depuis connu sept montées en 15 ans. "Le club regroupe désormais six villages, l’un d’entre eux est le village d’Arnèke où mon grand-père a créé le club en 1964 avec l’un de ses amis", poursuit-il.

"L’histoire est d’autant plus belle puisqu’elle est faite de galères. Beaucoup de bénévoles œuvrent au quotidien pour faire vivre ce club, c’est une vraie récompense pour eux d’affronter le club de la capitale", se félicite Florent sur les médias du club.

"Quoi qu’il arrive, ce sera une belle histoire"

"Ce qui est encore plus beau, c’est qu’il y a deux familles dans le village qui ont créé le club. Il y a ma famille et la famille Bogaert dont Maxime est le co-fondateur et ami de mon grand-père. Aujourd’hui, ce sont leurs deux fils, mon oncle Jean-Jacques Vaesken et Alain Bogaert qui sont respectivement président et vice-président, leurs fils sont également très investis dans le club avec à la fois Gabriel, directeur sportif, Matthieu à la gestion administrative et Henri, mon cousin, également bénévole et joueur au club depuis petit. C’est vraiment l’histoire de ces deux familles qui, de génération en génération, continuent de faire briller le club."

Le match se jouera à guichets fermés au Stade Bollaert et fait déjà rêver le petit-fils du fondateur de l'US Pays de Cassel: "C’est irréel, partir d’un village de 1600 habitants et affronter le Paris Saint-Germain dans un stade Bollaert plein, c’est magique. C’est ce qui fait la beauté de ce sport. Et ce match, pour moi, va bien au-delà de ça, quoi qu’il arrive, ce sera une belle histoire."