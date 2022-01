Coupe de France: Versailles ne pourra pas recevoir Toulouse à cause... de son château

Club de National 2, le FC Versailles 78 devait recevoir Toulouse en huitièmes de finale de la Coupe de France fin janvier. Mais le match se jouera finalement au Stadium à cause d'un improbable problème d'éclairage... et de Louis XIV.

Toulouse peut remercier Louis XIV. Car oui, c'est en quelque sorte grâce au Roi-Soleil que les joueurs de Philippe Montanier vont s'épargner un trajet de 700 kilomètres à la fin du mois. Bourreaux au tour précédent de l'AS Cannes, ils affrontent en huitièmes de finale de la Coupe de France le FC Versailles 78, club de National 2, le 29 janvier. Un match initialement prévu au stade Montbauron de Versailles, dont la capacité est de 6.000 places. Mais les deux clubs ont finalement trouvé un accord pour s'affronter au Stadium, l'antre des Violets.

"Le stade Montbauron, dans lequel évolue traditionnellement le FC Versailles 78, ne disposant pas des éclairages indispensables au bon déroulement du huitième de Coupe de France nous opposant, la rencontre ne peut se dérouler dans l’enceinte des Versaillais. Au regard de cette situation, les deux clubs se sont rapprochés ces derniers jours et ont pris la décision commune d’inverser le lieu de la rencontre, en accord avec la Fédération Française de Football", a confirmé le Téfécé ce vendredi dans un communiqué. Mais alors quel rapport avec Louis XIV ?

Un problème d'éclairage

L'explication nous vient du Parisien. Sa proximité avec le château de Versailles empêche le stade Montbauron d'être équipé d’un éclairage digne de ce nom. Un sacré obstacle puisqu'aucune source de lumière ne doit être visible de la chambre du Roi et ce dans un rayon de cinq kilomètres. Plutôt embêtant quand on sait que la nuit tombe vite en hiver et que les huitièmes de finale de la Coupe de France se joueront tous après 16h. Selon Le Parisien, les dirigeants du FC Versailles 78 ont bien essayé d'avoir une dérogation pour jouer en début d’après-midi. En vain.

Si une solution de repli aurait peut-être pu être trouvée du côté de Créteil (Val-de-Marne) ou Saint-Gratien (Val-d'Oise), par exemple, le club des Yvelines s'est donc entendu avec Toulouse pour aller jouer au Stadium. Au soleil.