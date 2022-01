Coupe de France: toutes les affiches des 8es de finale

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de France a eu lieu ce mardi, avant le coup d'envoi du dernier match des seizièmes de finale entre le RC Lens et le LOSC. Parmi les plus belles affiches, PSG-Nice, OM-Montpellier et l'AS Monaco qui affrontera le vainqueur du derby du Nord.

Alors que le RC Lens et le LOSC vont s'affronter ce mardi soir au cours du dernier match des 16es de finale de la Coupe de France, on connaît désormais les affiches des 8es de finale de la compétition qui se dérouleront les 29 et 30 janvier prochain. Le tirage au sort a eu lieu avant le coup d'envoi du derby du Nord, et nous offre de belles affiches entre les seize dernières équipes en lice dans la compétition.

Le Paris Saint-Germain accueillera notamment l'OGC Nice tandis que l'Olympique de Marseille jouera au Vélodrome contre Montpellier. Le vainqueur du derby du Nord, le RC Lens ou le LOSC, accueillera de son côté l'AS Monaco. À noter également le duel entre clubs de Ligue 2 qui se jouera au stade Marcel-Picot entre l'AS Nancy-Lorraine et Amiens.

Les deux Petits Poucets que sont Bergerac Périgord FC et le FC Versailles 78, tous deux pensionnaires de National 2, auront fort à faire. Le premier, qui a éliminé le FC Metz en 32es de finale, affrontera Saint-Étienne, tandis que l'équipe des Yvelines s'en sort un petit peu mieux et jouera sa place en quart de finale contre Toulouse, pensionnaire de Ligue 2.

Toutes les affiches des 8es de finale

RC Lens (L1) ou Lille (L1) - AS Monaco (L1)

Olympique de Marseille (L1) - Montpellier (L1)

Paris Saint-Germain (L1) - OGC Nice (L1)

FC Nantes (L1) - Stade Brestois (L1)

Stade de Reims (L1) - SC Bastia (L2)

AS Nancy-Lorraine (L2) - Amiens (L2)

Bergerac Périgord FC (N2) - AS Saint-Étienne (L1)

FC Versailles 78 (N2) - Toulouse FC (L2)