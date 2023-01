EN DIRECT - OM-Rennes (16e de finale de Coupe de France): le groupe de Marseille, sans Clauss ni Kaboré

Bonjour et bienvenue pour ce match

Ce week-end de Coupe de France commence avec un sacré choc: l'OM, troisième de Ligue 1 et sur une fameuse série de victoires contre Rennes, très récent tombeur du PSG dimanche soir dernier. Les deux coachs se sont d'ailleurs envoyé des fleurs en conférence de presse jeudi.

Un match qui se disputera sans Mandanda, l'emblématique gardien de l'OM recasé à Rennes, mais qui souffre d'une douleur musculaire.

Du côté de l'OM, on veut jouer la Coupe de France à fond après une grosse déception la saison précédente.

Coup d'envoi à 21h10, les compos seront connues vers 20h. Le match sera diffusé sur BeIN Sport et France 3. A suivre aussi en radio sur l'antenne de RMC et bien sûr en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.