OM-Rennes: Genesio annonce le forfait de Mandanda et parle des conséquences de la Coupe du monde

Encore un absent pour le Stade Rennais. Déjà largement amputée pour son déplacement à Marseille à l'occasion de son 16e de finale de Coupe de France, l'équipe de Rennes devra faire sans son gardien titulaire Steve Mandanda. Un forfait de dernière minute annoncé par Bruno Genesio à l'occasion de la conférence de presse d'avant-match.

"J'espère que Mandanda ne sera absent qu'à ce match-là"

Une douleur musculaire est évoquée par l'entraîneur breton pour expliquer cette absence face à son précédent club. Le Stade Rennais devait déjà composer avec les absences de Martin Terrier, touché aux ligaments croisés, Arnaud Kalimuendo, aux ischios, et Xeka (cheville). Une liste d'absences qu'égraine d'ailleurs Bruno Genesio à son début de conférence de presse, en y ajoutant Steve Mandanda.

"On m'a dit qu'il fallait que je communique de moins en moins sur les blessures, en raison du secret médical", complète d'ailleurs l'entraîneur rennais. "J'espère que Mandanda ne sera absent qu'à ce match-là, mais on attend de voir l'évolution au jour le jour", précise-t-il au sujet de son gardien, sans en dire plus sur son indisponibilité.

4 joueurs opérés depuis le début de saison

"Ça fait beaucoup de joueurs touchés, si on rajoute Warmed ça fait quatre joueurs opérés depuis six mois, se désole Genesio, qui ajoute que Xeka devrait être absent deux mois suite à son opération de la cheville. Ce sont des choses qui arrivent." Pas d'opération envisagée pour Arnaud Kalimuendo en revanche: "On attend dix jours avant d'avoir une idée plus précise de son indisponibilité", ajoute le technicien.

Baptiste Santamaria sera lui dans le groupe demain. "Il est très bien physiquement, mais quand on revient d'une blessure comme ça il faut retrouver tous ses repères dans le match, ses sensations etc. Donc il ne devrait pas démarrer demain", précise Genesio.

"La Coupe du monde, ce n'est pas un tournoi de five"

Relancé sur l'absence de son habituel gardien, Bruno Genesio rappelle l'importance de Steve Mandanda, "que ce soit sur le terrain ou dans le vestiaire où il apporte beaucoup de sérénité": "A chaque fois qu'on a fait appel à Alemdar il a répondu présent. La saison passée il a joué 14 ou 15 matchs. Donc c'est aussi pour lui une belle opportunité de se montrer. Parce que je rappelle que c'est un jeune gardien sur qui on compte pour l'avenir du Stade Rennais."

Il en a profité pour passer un petit coup de gueule sur la reprise post Coupe du monde jugée trop rapide à son goût et qui pourrait être à l'origine de la blessure du portier rennais: "On ne doit pas se plaindre parce qu'on joue au football, parce qu'on est payé etc. Mais ce n'est pas la fatigue physique. Lorsque vous faites une compétition comme la Coupe du monde, que vous soyez finaliste, premier, troisième, que vous soyez éliminé en quarts ou en huitièmes, que vous soyez titulaires ou que vous ne jouez pas, il y a de la fatigue mentale. Parce que vous restez un mois et demi avec un groupe où vous préparez des matchs, où y a de la tension, des émotions extrêmes et ça pèse. Quand elle a lieu au mois de juin tout le monde a quasi trois semaines pour couper. Et là huit jours après le championnat reprenait. C'est pas un tournoi de five."