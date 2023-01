EN DIRECT - Ligue 1: suivez Rennes-PSG en direct avec le trio Messi-Neymar-Mbappé de retour

Après Lloris, Mandanda annonce sa retraite internationale

Pour rappel, le portier breton Steve Mandanda (35 sélections) a confirmé la fin de sa carrière internationale à 37 ans. "On en a parlé avec Hugo (Lloris), on est arrivé à la même décision. Moi ça arrive logiquement, j'ai vécu beaucoup de saisons, je suis aussi plus vieux. C'était le moment, c'était normal d'arrêter", a-t-il déclaré ce samedi.

Il a notamment conquis le titre de champion du monde en 2018 et participé à l'épopée jusqu'en finale au Mondial 2022 au Qatar.