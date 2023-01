OM-Rennes: l'OM premier qualifié pour les 8es de finale de la Coupe de France

Pour la première affiche des 16es de finale de la Coupe de France, l'OM a battu Rennes ce vendredi au Vélodrome (1-0) grâce à une réalisation de Matteo Guendouzi. C'est un coup d'arrêt pour les Bretons, tombeurs du PSG en championnat le week-end dernier.

L'OM poursuit sa route en Coupe de France. Les Marseillais ont remporté ce vendredi le choc des 16es de finale de la doyenne des compétitions hexagonales en disposant du Stade Rennais dans un Vélodrome bouillant (1-0). D'abord offensifs et séduisants, les hommes d'Igor Tudor ont piqué en contre, avant de connaître quelques frayeurs dans les dernières minutes. Mais un but de Matteo Guendouzi (59e) suffit au bonheur de l'OM, premier club qualifié pour les 8es de finale de la compétition.

>> Revivez OM-Rennes

Des Rennais ronronnants

Dominateurs dans les vingt premières minutes, les Marseillais ont imprimés un gros rythme face à des Rennais timides. Si Alexis Sanchez est passé tout proche de sanctionner une mauvaise passe de Lovro Majer, Muslan Malinovskyi a montré ses qualités de frappe sur un somptueux coup-franc, venu fracasser le poteau d'un Alemdar totalement battu.

Largement dominateurs, les Olympiens ont multiplié les opportunités dans la surface bretonne, mais ni Sanchez, ni Nuno Tavares ont sanctionné les hommes de Bruno Genesio, amorphes en première partie de match. Réveillés après la demi-heure, les Rennais n'ont toutefois pas disposé de beaucoup de munitions pour perturber Pau Lopez et ont attendu la 57e minute pour voir une frappe cadrée de Benjamin Bourigeaud.

French connection

Plus discrets que lors de l'entame de match, les Marseillais ont pourtant rechauffé le Vélodrome sur un contre initié par Jordan Veretout. L'international français a profité d'une nouvelle perte de balle de Lovro Majer pour traverser tout le terrain et offrir un caviar à Matteo Guendouzi, qui n'a plus qu'à régler la mire d'un plat du pied et ouvrir le score.

En défense, les Olympiens ont dû éteindre quelques incendies dans les dernières minutes et ont tremblé sur la dernière action et un centre du revenant Baptiste Santamaria, qui a trouvé la barre de Pau Lopez. Cette victoire, la huitième de rang côté marseillais, permet au club phocéen d'être le premier qualifié pour les 8es de finale, dont le tirage au sort aura lieu lundi à 19 heures, juste avant le dernier match entre l'US Pays de Cassel et le PSG.

En revanche, c'est un nouveau coup d'arrêt pour Rennes, qui rechute après avoir fait tomber les Parisiens en Ligue 1 le week-end dernier.